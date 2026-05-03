元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）が2日、放送され、同時間帯に行われた、ボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチの結果をリアルタイムで伝えた。

番組冒頭で、王者井上尚弥（33＝大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）とのビッグマッチの話題に。森圭介アナが「世界が注目する世紀の一戦が、つい先ほど始まりました」と番組スタートと前後しての試合開始を紹介すると、和久田も「まさに激闘が行われている最中ですけど、最強の王者と最強の挑戦者による、世界が注目する一戦には、日本ボクシング史上最多、なんと5万5000人の観客が駆けつけました。これ、すっごいことですね」と興奮気味に語った。

さらに「今夜の番組では、地上波では中継されなかった世紀の一戦をどこよりもたっぷりと、熱狂の1日とともにお伝えしていきます」とPR。東京ドームに集まった観客が期待するコメントや、井上、中谷のこれまでの歩みを紹介するVTRを、笑顔をまじえて見守った。

和久田は「いやあ、まさにお互いの人生をかけた試合なんだな、というのが本当に伝わって来ました」としみじみ話すと「ファンの方も『こんな試合、生きているうちに2度とない』とおっしゃってましたけど、1年前に呼びかけて、運命的に実現した試合」と声を上ずらせて語った。

その後は別のニュースなども報じたが、10時45分過ぎ、和久田が「さて、ここでボクシング世紀の一戦ですが、先ほど試合が終了したということです。判定の結果、井上尚弥選手が勝利をおさめました！」と報告。「ではその試合の様子、早速ご覧頂きたいと思います」と導入したが、VTRが間に合わずスタジオ場面が継続。森アナが「まだちょっと出ない！今1、2分前に終わったんですね」とつなぐと、和久田も「まさに先ほど…」とフォローしたところで映像が切り替わった。

入場シーンを見ると、和久田は「緊張感が漂いますね」。その後、5分ほどの試合のVTRをワイプ越しに見ると、「NEWS Log今夜はここで失礼します」とギリギリのタイミングで報じきって、番組を終えた。