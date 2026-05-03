2026年5月3日（日） MLB レイズ vs ジャイアンツ 試合結果
開催：2026.5.3
会場：トロピカーナ・フィールド
結果：[レイズ] 5 - 1 [ジャイアンツ]
MLBの試合が3日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。
レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。
4回裏、5番 ジェーク・フレーリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0 SF
5回裏、2番 セドリク・ムリンス カウント3-2から押し出しの四球でレイズ得点 TB 2-0 SF、4番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-0 SF
6回表、4番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 TB 4-1 SF
8回裏、2塁ランナージョニー・デルーカ 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレイズ得点 TB 5-1 SF
試合は5対1でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-03 09:51:45 更新