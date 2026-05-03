開催：2026.5.3

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 1 [ジャイアンツ]

MLBの試合が3日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

4回裏、5番 ジェーク・フレーリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0 SF

5回裏、2番 セドリク・ムリンス カウント3-2から押し出しの四球でレイズ得点 TB 2-0 SF、4番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-0 SF

6回表、4番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 TB 4-1 SF

8回裏、2塁ランナージョニー・デルーカ 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレイズ得点 TB 5-1 SF

試合は5対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 09:51:45 更新