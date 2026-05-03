掃除のストレスを劇的に軽減する一台。信頼の【シャープ】製サイクロン掃除機が日々の家事を快適に変えてAmazonで販売中！
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パワフルな吸引力で家中を美しく保つ。実力派の【シャープ】製サイクロン掃除機が毎日の掃除を効率化してAmazonで販売中！
日々の掃除をより快適にする、パワフルな吸引力を備えたサイクロン式掃除機。遠心分離式を採用し、フィルターセルフクリーニング機能によってお手入れの手間を大幅に軽減する。コンパクトなボディと持ち運びやすいグリップハンドルを備え、使い勝手の良さを追求した設計だ。ベージュ系の落ち着いたカラーで、どんなインテリアにも馴染む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸込仕事率450Wのパワフルな吸引力を実現。遠心分離式のサイクロン構造により、微細なゴミまでしっかりと吸い込み、床面を効率よくきれいに掃除できる。
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フィルターセルフクリーニング機能を搭載しており、面倒なフィルター掃除の手間を省ける。常に高い吸引力を維持しやすく、メンテナンスが非常に簡単だ。
本体前方にグリップハンドルを配置したコンパクトな設計。軽量で持ち運びやすく、階段や部屋の移動もスムーズに行えるため、掃除の負担を軽減する。
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運転音を抑えた設計で、周囲への配慮も忘れない。コードの長さは5.0mあり、コンセントを差し替える回数を減らして広い範囲を一度に掃除できる。
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