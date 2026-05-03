最高裁の今崎幸彦長官が３日の憲法記念日を前に記者会見し、裁判での生成ＡＩ（人工知能）の活用について「裁判官の判断に用いることは考えられない」との認識を示した。

事務作業を補助する利用は想定されるとしつつ、「ＡＩは『猛獣』で、使いこなす力量が求められる」と述べた。

最高裁は今年１月から、民事裁判の証拠整理などの業務で生成ＡＩを補助的に活用できるかの分析を進めている。今崎長官は、分析の現状を「（裁判で）そのまま使えるものではないと聞いている」と言及。「倫理的な問題もあり、課題は極めてたくさんある」とも話し、誤回答をする「ハルシネーション（幻覚）」や個人情報漏えいなどのリスクを踏まえながら、検討していく考えを示した。

一方、有罪確定後に再審で無罪となるケースが相次ぐなか、長期間の身柄拘束を経て無罪となった人への思いを問われ、「裁判手続きの結果そうなったことは非常に残念に思う」と話した。ただ、個々の裁判の検証は「考えていない」と述べた。

今年１１月には憲法の公布から８０年の節目を迎える。今崎長官は「社会や経済の構造は劇的に変化した。訴訟のあり方を時代の要請に応じて合理的、効率的に刷新していくことが求められる」と指摘。５月２１日に全面実施される民事裁判のデジタル化を着実に進める重要性を強調した。