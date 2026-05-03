シルエットから垢抜ける！【GU】40・50代のおしゃ見えに！「新作バルーンパンツ」

ここ数年、トレンドに浮上しているのは、ポワンと丸みのあるバルーンシルエットのアイテム。今季の【GU（ジーユー）】の新作からは「バルーンパンツ」が登場しています。シンプルなトップスと合わせるだけでシャレ感がグンとアップ！ スタッフさんのコーデ術と合わせて、その魅力をご紹介します。

気になるラインをカバーしながらおしゃれに見せる

【GU】「バルーンパンツQ」\2,990（税込）

ポリエステル混のシャカシャカ素材を使用したバルーンパンツ。膝のサイドに入っているダーツによって立体的に見えるように作られています。ブラックは引き締め効果も狙えて、メリハリある印象を作れそう。スタッフのMegumiさんは「難しいかも！？ と思いきや、穿いてびっくり、かっこいいシルエットになりました」と大満足のよう。

シンプルTを合わせた抜け感コーデ

バルーンパンツを主役にするなら、トップスはコンパクトにまとめるとバランスよく仕上がります。コーデ全体の色数を抑えるのもスタイリッシュに見せるポイント。サンダルとの相性も良いので、春夏コーデで活躍の予感。ワイドパンツのシルエットにマンネリを感じている人にもおすすめしたいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。