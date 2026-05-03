セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 ちびぱるを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 ちびぱる

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約7×2×8cm

種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、チップ、デール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド”ちびぱる”から、「ミッキー＆フレンズ」のマスコットが登場！

紐付きなのでバッグやポーチに付けて毎日一緒に過ごせる、いつもそばにいてくれる小さな仲間です。

頭部にストラップ紐が付いているので、バッグやリュックにつけて一緒にお出かけできます。

ミッキーマウス

おなじみの赤いズボン姿が目を引く「ミッキーマウス」

にっこり微笑む表情と、ころんとした丸いお顔や耳もかわいく表現されています。

ミニーマウス

ピンク色に白い水玉模様のワンピースと、お揃いの大きなリボンでおめかしした「ミニーマウス」

ミッキーマウスとペアで持ち歩きたいかわいさです。

ドナルドダック

青いセーラー服に赤いリボンを合わせた「ドナルドダック」

ふっくらとした白いお顔と、ちょこんとかぶった青い帽子がポイントです。

プルート

グリーンの首輪をつけた「プルート」

ちょこんとお座りしたようなポーズと、黒くて長い垂れ耳が特徴的です。

チップ

黒いお鼻がチャームポイントの「チップ」

にっこりとした口元や、小さな手足がかわいく表現されています。

デール

赤いお鼻が特徴の「デール」

相棒のチップと一緒に並べてカバンに付けたくなる、元気いっぱいの表情をしています。

毎日一緒に過ごせる、手のひらサイズのぬいぐるみマスコット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 ちびぱるは、2026年4月24日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

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