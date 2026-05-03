いつもそばにいてくれる小さなマスコット！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 ちびぱる
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 ちびぱるを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 ちびぱる
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約7×2×8cm
種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、チップ、デール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド”ちびぱる”から、「ミッキー＆フレンズ」のマスコットが登場！
紐付きなのでバッグやポーチに付けて毎日一緒に過ごせる、いつもそばにいてくれる小さな仲間です。
頭部にストラップ紐が付いているので、バッグやリュックにつけて一緒にお出かけできます。
ミッキーマウス
おなじみの赤いズボン姿が目を引く「ミッキーマウス」
にっこり微笑む表情と、ころんとした丸いお顔や耳もかわいく表現されています。
ミニーマウス
ピンク色に白い水玉模様のワンピースと、お揃いの大きなリボンでおめかしした「ミニーマウス」
ミッキーマウスとペアで持ち歩きたいかわいさです。
ドナルドダック
青いセーラー服に赤いリボンを合わせた「ドナルドダック」
ふっくらとした白いお顔と、ちょこんとかぶった青い帽子がポイントです。
プルート
グリーンの首輪をつけた「プルート」
ちょこんとお座りしたようなポーズと、黒くて長い垂れ耳が特徴的です。
チップ
黒いお鼻がチャームポイントの「チップ」
にっこりとした口元や、小さな手足がかわいく表現されています。
デール
赤いお鼻が特徴の「デール」
相棒のチップと一緒に並べてカバンに付けたくなる、元気いっぱいの表情をしています。
毎日一緒に過ごせる、手のひらサイズのぬいぐるみマスコット。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 ちびぱるは、2026年4月24日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
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