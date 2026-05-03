ヤングオイスター、マリー、ティンカー・ベル！セガプライズ「ディズニーキャラクター プラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター プラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター プラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約22×7×16cm
種類：全3種（ヤングオイスター、おしゃれキャット、ティンカー・ベル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニーキャラクターたちのバニティポーチが登場！
全長約22×7×16cmと使用しやすいサイズ感で、コスメやお菓子、小物類の収納にぴったりです。
ディズニーキャラクターは刺繍で表現され、上品な雰囲気に仕上げられています☆
口が大きく開いて、使い勝手も抜群です。
デザインは全部で3種類がラインナップ。
ヤングオイスター
『ふしぎの国のアリス』に登場するカキの子どもたち「ヤングオイスター」のバニティポーチ。
横にずらりと並ぶ「ヤングオイスター」たちの姿がかわいい☆
下部にはロゴもあしらわれています。
おしゃれキャット
『おしゃれキャット』デザインのバニティポーチ。
ピンク×パープルの大人っぽい配色使いがエレガントで素敵です☆
中央には「ディズニー マリー」や、きょうだいの「ベルリオーズ」と「トゥルーズ」、周りにはピアノの鍵盤や音符などの刺繍も施されています。
ティンカー・ベル
『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのバニティポーチも登場。
羽をパタパタとさせて飛んでいる愛らしい姿に、月やお花の刺繍もキュート☆
「ティンカー・ベル」らしい色使いもポイントです。
繊細な刺繍が目をひくディズニーキャラクターたちのおしゃれなポーチ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター プラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」は、2026年4月17日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
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