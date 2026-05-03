ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キャラクターアートの型押しがかわいい、ディズニーデザイン「ジャバラタイプでカードが取り出しやすい長財布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ジャバラタイプでカードが取り出しやすい長財布」ミッキーマウス／ドナルドダック

© Disney

価格：各6,990円（税込）

サイズ：約20.5×11×3.5cm

重さ：約260g

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

カードを多く持ち歩く人にうれしい大容量の長財布。

大きく開くジャバラ式で中身が一目で確認できます。

また、型押しでキャラクターアートを表現！

シンプルながらも遊び心のあるデザインに仕上げられています。

デザインは「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

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「ミッキーマウス」デザインの長財布。

落ち着きのあるシンプルな色合いが素敵です☆

表面にはご機嫌な様子で歩いている「ミッキーマウス」のアートと、サイン風のロゴの型押しが施されています。

ドナルドダック

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「ドナルドダック」デザインの長財布。

深めのブルーが基調でシックな雰囲気です！

前面のポケット部分には怒ったような表情をした「ドナルドダック」の横顔と、ロゴなどが型押しされています。

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小銭入れはギャルソンスタイルのカパッと開くタイプで小銭が探しやすいのも特徴。

カードはたっぷり36枚収納することができます。

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開閉はファスナータイプで、札入れが2室、小銭入れが1室、カードケースが36室に、マイナンバーカード用カードケースが1室、ポケットが2室ついています。

さらに、縦型ポケットでカードの出し入れもラクチンです。

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素材には合成皮革が使用されています。

マイナンバーカード用ポケットがとっても便利なディズニー雑貨。

キャラクターアートの型押しがかわいい「ジャバラタイプでカードが取り出しやすい長財布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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