BOYNEXTDOOR、木村慧人＆中島颯太と“トモダチ”に「僕たちの方が楽しませてもらいました」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第4回が、5月9日に放送される。それに先立って、ゲストのFANTASTICS・木村慧人＆中島颯太との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第4回のゲストは、 FANTASTICSの木村慧人＆中島颯太。木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”をする。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
収録後、SUNGHOは「キムキム（木村慧人）さんとそうそう（中島颯太）さんがとても親切にしてくださって、僕たちの方が楽しませてもらいました。また音楽番組などでお会いできたら、その際には楽しくお話できたらうれしいです！」とトモダチになれた様子。RIWOOは「お会いできてとてもうれしかったです。良い雰囲気の中で撮影できて幸せでした。素敵な友達ができました！」と喜びのコメントを寄せた。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第4回のゲストは、 FANTASTICSの木村慧人＆中島颯太。木村と中島がトモダチベースに手土産として持ってきたお肉で、BOYNEXTDOORのメンバーと一緒に“しゃぶしゃぶパーティー”をする。BOYNEXTDOORと“究極のゴマダレ探し”でトモダチになる。
収録後、SUNGHOは「キムキム（木村慧人）さんとそうそう（中島颯太）さんがとても親切にしてくださって、僕たちの方が楽しませてもらいました。また音楽番組などでお会いできたら、その際には楽しくお話できたらうれしいです！」とトモダチになれた様子。RIWOOは「お会いできてとてもうれしかったです。良い雰囲気の中で撮影できて幸せでした。素敵な友達ができました！」と喜びのコメントを寄せた。