元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が2日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのピン芸人永野（51）から絶賛される一幕があった。

今週のゲストは「あったかタイムファミリー」の永野。田中が「永野さん、ツルッとしましたね。髪の毛の艶が出てきました」が切り出すと、永野から「でもあなたもお言葉返すようですけど、今日はさわやかみが高いですね」と絶賛された。

田中が「うれしい」と反応。永野から「どうしたの？ 何かちょっとやっぱり、人間の奥底の意地悪さがもれてたじゃん、キレイだったけど。スッキリされましたね、何かいいことあった？ 野心じゃないとこ、来たよね」と指摘された。さらに「さわやかガールになった。毒気がない、毒素がない、いい意味で」と言われた。

田中が「ヤダ、持ち味でもあったけど。そういうところ」と語ると、永野は「いらない、いらない。もうだってびっくりするぐらい変わったじゃん、立場が」と主張。続けて「僕が『あったかタイム』出だした時ってさ、元バラエティーアナウンサーが女優に挑戦っていう差別を受けてた時期だけど。本当の女優になっちゃって」と絶賛した。

さらに「ちょっと抜けたね。今回は憑きものが落ちた。キツネが憑いてた。ちょっと違うフェーズ行けそう」と言われると、田中は「うれしい、占い師みたい」と喜んだ。

番組公式Xには田中と永野のツーショット写真が公開されている。