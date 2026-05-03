SNSも対象に

JAL（日本航空）は2026年4月28日、定期航空協会の加盟各社と共に、カスタマーハラスメント対応に関する共同周知動画を作成したと発表しました。

【動画】クレーマー必見！ これが絶対NG行為の「カスハラ」です

10月に労働施策総合推進法等の一部改正を控え、社会的に対策への意識が高まっていることが背景にあります。動画では、業務に支障を及ぼす行為や暴言、SNSでの誹謗中傷といった具体的な9つの類型を示し、業界一丸となって毅然とした対応をとる姿勢を明確にしています。

JALグループは、従業員の心身の安全を守り、航空機の安全運航を堅持することは喫緊の課題だとしています。今回の動画には「お客さま・従業員双方が互いを思いやり、尊重し合うことで温かな関係を築き、共に“やさしい空の旅”を創っていきたい」という想いが込められています。

動画は、羽田、成田、新千歳、伊丹、福岡、沖縄の各空港で2026年5月1日から、国際線・国内線の各機内では6月1日から順次掲出されます。JALグループは「航空業界全体で連携してこの想いを発信することで、全てのお客さまに安全・安心な空の旅を提供できるよう、カスタマーハラスメントについては、引き続き毅然と対応してまいります」としています。