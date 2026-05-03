元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が2日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。

白戸アナは「#白戸ゆめの1st写真集Lily 好評発売中です 5／5＠岡山のお渡し会イベントは明日5／3 23:59が予約締め切りです」と写真集発売とイベントをPRした。

続けて「瀬戸内海放送時代から支えて頂いている岡山・香川の皆さんもたくさんきていただけたら嬉しいです」と感謝を伝え、豊満なバストがあらわなビキニ姿を投稿。海を背景に、まっすぐと前を見つめる姿を披露している。

この投稿にフォロワーからは「色気が爆発してる」「いい表情」「綺麗すぎです」「セクシーダイナマイツ」とコメントが寄せられている。

白戸アナは東京都出身、慶大商学部卒業。KSB瀬戸内海放送でアナウンサーを務めていた。グラビアなどにも挑戦しており、雑誌で“アナウンサー界No.1スタイル”のキャッチフレーズがつくなど抜群のスタイルに注目が集まっている。写真集撮影のためボディーメイクに取り組み、ウエストは55センチまで絞ったと話題に。