タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が3日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“アイドル”ショットを披露した。

「Good morning レースウィークは安定の早起きマン SUPERGT 富士2日間 いっぱい楽しもうね〜！！」と呼び掛け、フレッシュエンジェルズのアイドル衣装姿の写真をアップ。

「今日はついに新曲初お披露目っ どきどきだけど楽しみすぎる 1回目のライブは10:20〜！！ぜひD’stationステージに会いに来てねっ」とつづった。

そして、ハッシュタグで「sgt」「富士スピードウェイ」「レースクイーン」「アイドル」「サーキット」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い過ぎるよぉ〜」「コス凄い可愛いです！」「この笑顔がたまらなく良い」「ことねスマイル 楽しい気持ち振りまいてるね 笑」「めっちゃ可愛いです 頑張ってね」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。