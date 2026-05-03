大河ドラマ、待望の新キャスト解禁 ネット歓喜「待ちに待ってた」「演技も声も魅力的」
声優・俳優・アーティストとして活動する宮野真守が、2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが決まり、インターネット上で歓喜の声が広がっている。松坂桃李が主演を務める同作で、宮野は旗本・滝川具挙を演じ、大河ドラマ初出演となる。発表直後からSNSでは「待望！」「待ちに待ってた」「あの声が聴けるなんて」といった期待のコメントが相次いだ。
【写真】ネット待望の新キャストを公開！
宮野が演じる滝川具挙は、小栗忠順の幼なじみであり、若き日は茶目っ気を持ちながらも、外国奉行や神奈川奉行、京都町奉行などを歴任し、最終的には大目付にまで上り詰める人物。攘夷の機運が高まる京都で治安維持に尽力し、徳川幕府への忠誠を貫く武断派として知られる。徳川慶喜による大政奉還にも反対し、薩摩藩討伐を主張するなど、激動の幕末において強硬な姿勢を取り続ける役どころだ。戊辰戦争でも徹底抗戦を訴えるなど、物語の中核を担う存在となる。
1983年生まれの宮野は、2001年に海外ドラマの吹き替えで声優デビュー。以降、アニメ、映画、ゲームと幅広い分野で活躍し、俳優としても舞台や映像作品に出演してきた。近年はNHK作品への参加も増えており、今回の大河初出演で新たな一面を見せることになりそうだ。
SNSでは発表直後から「大河で宮野真守は熱い」「演技も声も魅力的だから期待しかない」「歴史作品でどう存在感を出すのか楽しみ」といった声が続出。長年のファンだけでなく、大河ドラマ視聴者層からも注目が集まっており、放送前から大きな話題となっている。
【写真】ネット待望の新キャストを公開！
宮野が演じる滝川具挙は、小栗忠順の幼なじみであり、若き日は茶目っ気を持ちながらも、外国奉行や神奈川奉行、京都町奉行などを歴任し、最終的には大目付にまで上り詰める人物。攘夷の機運が高まる京都で治安維持に尽力し、徳川幕府への忠誠を貫く武断派として知られる。徳川慶喜による大政奉還にも反対し、薩摩藩討伐を主張するなど、激動の幕末において強硬な姿勢を取り続ける役どころだ。戊辰戦争でも徹底抗戦を訴えるなど、物語の中核を担う存在となる。
SNSでは発表直後から「大河で宮野真守は熱い」「演技も声も魅力的だから期待しかない」「歴史作品でどう存在感を出すのか楽しみ」といった声が続出。長年のファンだけでなく、大河ドラマ視聴者層からも注目が集まっており、放送前から大きな話題となっている。