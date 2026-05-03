◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、３回に３点を失った。先頭から２者連続二塁打を浴び、続く続くウォーカーには８４・２マイル（約１３５・５キロ）のスライダーを痛打されると、打球速度１１０マイル（約１７７キロ）のライナー弾が左翼フェンスを越え、２ランに。３点を失った。ウォーカーの打球は、ランニング本塁打を除けば今季のメジャー最小タイとなる角度１７度の低空弾となった。

佐々木は６度目の登板で、今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）を狙う一戦。初回は２死から３番バールソンに四球、４番ウォカーに中前打を許し、一、二塁のピンチを招いたが、迎えたゴーマンは空振り三振に斬った。初回は２２球のうち、１２球がスプリットで、直球の最速は９８マイル（約１５７・７キロ）だった。２回も２死から２四死球でピンチを招いたが、最後はウェザーホルトから空振り三振を奪い、無失点で切り抜けた。

佐々木は試合前時点で計５試合で１勝２敗、防御率６・３５。先発ローテの中では唯一ＱＳ未達成となっている。先発ローテ争いでは、左肩の疲労で出遅れていた左腕スネルが順調なら今月中にも復帰する見込みで、佐々木か２６歳の若手右腕シーハンが“当落線上”と目されている。ロバーツ監督も「今後は良い意味で難しい判断になる可能性がある」と話しており、残留争いでの勝ち残りへ、アピールしたい一戦だった。