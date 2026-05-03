弁護士の菊間千乃氏が２日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。虫垂炎で手術していたことを明かし、入院中に夢中になっていたことを明かした。

番組冒頭で、安住紳一郎アナウンサーが「コメンテーターの菊間さんですが、２週間ほどお仕事お休みしてたんですけども、きょうからメディアの仕事も元に戻るということで。虫垂炎だったって聞いたんですけど本当ですか？」とを紹介。菊間氏も「嘘じゃないですよ」と笑いつつ、「最初はなんだか分からなくて三谷（幸喜）さんと、アニサキスかもとかやりとりしてて、あまりに痛くて病院に行ったら虫垂炎ですと言われて、すぐ手術ということになったんですけど」と虫垂炎で手術を受けたことを報告した。

入院中のベッドでＮｅｆｌｉｘ配信のドラマ「九条の大罪」にはまったことを告白。「入院してて時間あったんで、ずーと見たんですけど…」と話すと、安住アナが「また体に悪そうなもの見ましたね」と笑うと、「寝付きが悪い。でも本当におもしろくて。弁護士として見てて考えさせられる。弁護士の正義とは何かとか、依頼者の利益って何んだろうとか。結構、弁護士同士で話してて。すごい面白いので、是非見て頂きたいな」と夢中になったと明かした。

術後で、「『痛い、痛い』って言いながら見てました」と話す菊間氏に、三谷氏が「本当に虫垂炎だったんですか？」ツッコミ。菊間氏は「そうです。嘘じゃないです」と笑いながら応じていた。