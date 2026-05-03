『JAPAN JAM』5月3日・4日「通常とは異なる形で運用」に GWの野外フェス、強風予想で変更・中止など相次ぐ
全国的に風が強まる予報を受け、ゴールデンウィークの音楽フェス・イベントなどに影響が出ている。
【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）は3日、「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」発表。「JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます。これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます」と伝えた。
「特に4日は、より強い風が吹くことが見込まれるため、SUNSET STAGE左右のLEDビジョンを撤去することといたしました。それに伴う作業のため、誠に勝手ながら、3日のクロージングDJ・DJ和のアクトはキャンセルとさせていただきます。また、その他の会場設備につきましても、当日の状況に応じて随時対策を講じる可能性がございます。あらかじめご了承ください」とし、安全最優先の運営に理解を求めた。
『ちば屋台万博2026』（5月2〜6日、千葉公園）、『湘南ハイボールフェス 2026』（5月4〜6日、神奈川・鵠沼海岸公園）は、それぞれ4日の開催中止を発表している。
【画像】『JAPAN JAM 2026』5月3日・4日の強風対策について（全文）
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）は3日、「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」発表。「JAPAN JAMの会場である蘇我スポーツ公園でも、強風が予想されます。これを受けて、両日ともステージ設備および会場インフラの一部において、通常とは異なる形で運用させていただく可能性がございます」と伝えた。
『ちば屋台万博2026』（5月2〜6日、千葉公園）、『湘南ハイボールフェス 2026』（5月4〜6日、神奈川・鵠沼海岸公園）は、それぞれ4日の開催中止を発表している。