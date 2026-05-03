「白濱イズミ」名義でアーティスト活動も行うモデルのラブリ（36）が2日、インスタグラムを更新し、誕生日の25年11月27日に妊娠を公表していた第2子出産を発表した。「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告した。

ラブリは2019年11月、映像作家の米倉強太氏と結婚し、20年5月に第1子となる女児を出産。22年11月に3年越しの結婚式を挙げたことを報告していた。弟は白濱亜嵐。以下、発表全文。

報告です。

無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています。

今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。10ケ月間この子がお腹にいてくれたのか、こんな表情をしていたんだ、こうして動いてたのねと眺めるたび、それはそれはゆっくりと実感。どんな世界を私達に灯してくれるのかとても楽しみです。

多くのメッセージもたくさんいただきありがとうございました。この場を借りてご報告させていただきます。 イズミ