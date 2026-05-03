シャルケがブンデス1部昇格! 2試合残して自動昇格確定、過去に内田篤人ら所属した名門が4年ぶり復帰
シャルケが来季のブンデスリーガ1部昇格を決めた。2日に行われたブンデスリーガ2部第32節でデュッセルドルフを1-0で下し、2試合を残して自動昇格圏内の2位以内が確定。2026-27シーズンは3年ぶりにトップリーグの舞台に戻ることとなった。
21-22シーズンに2部降格から1年で昇格を果たしたものの、翌22-23シーズンに1部で17位に終わり、再び2部へ降格したシャルケ。その後2シーズン連続で10位、14位と低迷していた。これを受けて昨夏にミロン・ムスリッチ氏が新監督に就任し、チームの大幅な刷新が図られた。
今季は開幕から好調を維持し、最初の5試合で3勝を挙げると、その後は5連勝を達成。第10節終了時点で首位に立つと、一時的に順位を落としたものの、以降は再び首位を奪還し、2月中旬の第22節以降は一度もその座を譲らなかった。ここまで20勝7分5敗と安定した成績を残していた。
今回の勝利により、1試合消化の少ない3位ハノーファーとの勝ち点差は暫定で10ポイントに拡大。残り2試合での逆転が不可能となり、自動昇格が確定した。なお、2位パダーボルンの結果次第では、リーグ優勝も早期に決まる可能性がある。
過去には内田篤人や板倉滉、吉田麻也ら日本代表選手も在籍した名門クラブ。現在はロリス・カリウスやエディン・ジェコといった実力者を擁し、復活のシーズンを締めくくろうとしている。
21-22シーズンに2部降格から1年で昇格を果たしたものの、翌22-23シーズンに1部で17位に終わり、再び2部へ降格したシャルケ。その後2シーズン連続で10位、14位と低迷していた。これを受けて昨夏にミロン・ムスリッチ氏が新監督に就任し、チームの大幅な刷新が図られた。
今回の勝利により、1試合消化の少ない3位ハノーファーとの勝ち点差は暫定で10ポイントに拡大。残り2試合での逆転が不可能となり、自動昇格が確定した。なお、2位パダーボルンの結果次第では、リーグ優勝も早期に決まる可能性がある。
過去には内田篤人や板倉滉、吉田麻也ら日本代表選手も在籍した名門クラブ。現在はロリス・カリウスやエディン・ジェコといった実力者を擁し、復活のシーズンを締めくくろうとしている。