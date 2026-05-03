F1マイアミ GPスプリント

サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム

天気：ほぼ晴れ

路面状況：ドライ

気温：32.4℃

路面温度：51℃

F1マイアミ GPのスプリントがマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、ポールポジションからスタートしたL.ノリス（MCL）がタイム29:15.045で優勝。2位は（+3.766）で3番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+6.251）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 L.ノリス（MCL）29:15.045／19／0／1／8

2位 O.ピアストリ（MCL）+3.766／19／0／3／7

3位 C.ルクレール（FER）+6.251／19／0／4／6

4位 G.ラッセル（MER）+12.951／19／0／6／5

5位 M.フェルスタッペン（RBR）+13.639／19／0／5／4

6位 K.アントネッリ（MER）+13.777／19／0／2／3

7位 L.ハミルトン（FER）+21.665／19／0／7／2

8位 P.ガスリー（ALP）+30.525／19／0／10／1

9位 I.ハジャー（RBR）+35.346／19／0／9／0

10位 F.コラピント（ALP）+36.970／19／0／8／0

11位 E.オコン（HAS）+56.972／19／0／16／0

12位 O.ベアマン（HAS）+57.365／19／0／13／0

13位 C.サインツ（WIL）+58.504／19／0／14／0

14位 L.ローソン（RB）+59.358／19／0／15／0

15位 F.アロンソ（AST）+1:16.067／19／0／20／0

16位 S.ペレス（CAD）+1:16.691／19／0／17／0

17位 L.ストロール（AST）+1:17.626／19／0／21／0

18位 A.アルボン（WIL）+1:28.173／19／1／18／0

19位 V.ボッタス（CAD）+1:29.597／19／0／19／0

- N.ヒュルケンベルグ（AUD）リタイア／0／0／12／0

- G.ボルトレート（AUD）失格／19／0／11／0

- A.リンドブラッド（RB）リタイア／0／0／-／0

2026-05-03 09:09:06 更新