【F1マイアミ GPスプリント速報】優勝はL.ノリス
F1マイアミ GPスプリント
サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム
天気：ほぼ晴れ
路面状況：ドライ
気温：32.4℃
路面温度：51℃
F1マイアミ GPのスプリントがマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、ポールポジションからスタートしたL.ノリス（MCL）がタイム29:15.045で優勝。2位は（+3.766）で3番グリッドスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+6.251）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 L.ノリス（MCL）29:15.045／19／0／1／8
2位 O.ピアストリ（MCL）+3.766／19／0／3／7
3位 C.ルクレール（FER）+6.251／19／0／4／6
4位 G.ラッセル（MER）+12.951／19／0／6／5
5位 M.フェルスタッペン（RBR）+13.639／19／0／5／4
6位 K.アントネッリ（MER）+13.777／19／0／2／3
7位 L.ハミルトン（FER）+21.665／19／0／7／2
8位 P.ガスリー（ALP）+30.525／19／0／10／1
9位 I.ハジャー（RBR）+35.346／19／0／9／0
10位 F.コラピント（ALP）+36.970／19／0／8／0
11位 E.オコン（HAS）+56.972／19／0／16／0
12位 O.ベアマン（HAS）+57.365／19／0／13／0
13位 C.サインツ（WIL）+58.504／19／0／14／0
14位 L.ローソン（RB）+59.358／19／0／15／0
15位 F.アロンソ（AST）+1:16.067／19／0／20／0
16位 S.ペレス（CAD）+1:16.691／19／0／17／0
17位 L.ストロール（AST）+1:17.626／19／0／21／0
18位 A.アルボン（WIL）+1:28.173／19／1／18／0
19位 V.ボッタス（CAD）+1:29.597／19／0／19／0
- N.ヒュルケンベルグ（AUD）リタイア／0／0／12／0
- G.ボルトレート（AUD）失格／19／0／11／0
- A.リンドブラッド（RB）リタイア／0／0／-／0
2026-05-03 09:09:06 更新