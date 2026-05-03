米大リーグは２日、各地で行われ、ドジャース（ナ・リーグ西地区）は日本時間３日午前８時１５分から、カージナルス（同中地区）との３連戦の第２戦目を戦った。

敵地に乗り込んだドジャースは前日２―７で敗れ今季初の３連敗を喫したが、西地区２位のパドレスも村上宗隆が所属するホワイトソックスに敗れたため０・５ゲーム差ながら首位をキープ。佐々木朗希（今季１勝２敗、防御率６・３５）が今季６試合目の先発マウンドに上がり、５連勝と勢いのあるカージナルス打線に挑んだが、三回に２ランなどで３点を失った。１番指名打者（ＤＨ）で先発した大谷翔平は第２打席まで無安打。４月２６日以来の７号が期待される。（デジタル編集部）

佐々木は先月２５日のカブス戦で昨年５月３日のブレーブス戦以来となるメジャー通算２勝目を挙げた。初の連勝がかかる。カージナルスの先発投手は今季１勝２敗の２５歳右腕、マグリービー。

ドジャース ０００ ＝０

カージナルス００３ ＝３

大谷は６号ソロを放った先月２６日のカブス戦、２７日のマーリンズ戦と２試合連続で３安打を記録したが、投手に専念した２８日は６回２失点と好投しながらも打線の援護に恵まれず今季初黒星。翌日は３四球で出塁はしたが、２打数無安打。５月初戦となった前日も５打数無安打だった。

【大谷第２打席】

三回、先頭の９番フリーランドがセーフティーバントで安打をもぎ取り出塁。続く大谷は２球目のチェンジアップを引っ張っり、ライナーが抜けるかと思われたが、二塁手が横っ飛びでキャッチ。フリーランドも戻れず併殺打となった。

【大谷第１打席】

一回表、先頭で打席に立った大谷はカウント１−１から内角高めのカットボールを打ち上げ中飛だった。２番フリーマンは安打で出塁したが、３番スミスが遊撃への併殺打に打ち取られた。

【佐々木の投球】

三回裏、佐々木は無死から２番エレーラ、３番ブーレソンに連続二塁打を浴び先制点を許した。続く４番ウォーカーには左越え２ランを打たれ、この回３失点。

二回裏、二死から８番に死球、９番に四球を与え一、二塁のピンチを招いたが、１番をフルカウントからのスプリットで空振り三振に。

一回裏、佐々木は落ち着いた立ち上がり。二死後に３番ブーレソンに四球を与え、４番ウォーカーに中前に安打を打たれたが、５番のゴーマンを高めの直球で空振り三振に仕留めた。