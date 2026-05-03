「第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１」（３日、米チャーチルダウンズ）

日本から参戦したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）は５着に終わり、今年も日本調教馬初のケンタッキーダービーＶには届かなかった。

レース当日になって有力馬のザプーマ、さらにスタート直前にグレートホワイトがゲート裏で転倒して出走取消となり、最終的に１８頭立てとなってスタート。好スタートを切ったダノンバーボンは内の２番手の好ポジションから運んだ。抜群の手応えで逃げた馬をかわして先頭で直線に入り、一時は後続に２馬身ほどのリードを奪った。しかし、後方の位置から追い込んできたホセ・オルティス騎乗のゴールデンテンポがグイグイと伸びてきて、ゴール前で一気に突き抜けた。同馬を管理するシェリー・ドゥヴォー調教師は、女性調教師として初めてケンタッキーダービーを制した。２着はレネゲイド、３着は繰り上がりでゲートインしたオシェリが入った。

ダノンバーボンに騎乗した西村淳也騎手は「本当に悔しいですね。押し切れると思ったんですが…。初めての海外遠征でも関係者の努力ですごくいい状態だったし、この努力に結果で返したかったけど申し訳ないです。逃げ馬の後ろの位置が取れて、いいリズムで走れたけど結果だけが悔しいです」と無念の表情でインタビューに答えた。また、池添学調教師は「直線半ばまで夢を見させてくれました。調整も順調でパドックでも気合が乗っていた。最後の直線では声が出ました。まだ３歳ですし、十分に米国で通用した思う。成長する余地はあるので、これからも頑張ってほしい」と話した。