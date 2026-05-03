◆米男子ゴルフツアー キャデラック選手権 第３日（２日、フロリダ州／トランプナショナルドラル・ブルーモンスター＝７７３９ヤード、パー７２）

新規シグネチャーイベント（昇格大会）の第２ラウンドが行われ、２４位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算１アンダーで３７位に後退した。首位とは１４打差となった。

７番パー４で第１打を左に曲げ、３オン３パットで痛恨のダブルボギー。１０、１１番で連続バーディーを奪うなどイーブンに戻して迎えた最終１８番は、ティーショットを左の池に入れてボギーを打った。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「なかなか思うようにプレーできなかった。１０、１１番で取れたので流れ良くいけるかなと思ったけど、その後も今日１日を象徴するようなゴルフになってしまった」と振り返った。

６９位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの６９で回り、通算２オーバーで５７位に順位を上げた。

キャメロン・ヤング（米国）が７０で回り、１５アンダーで単独首位を守った。世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）は９アンダーの２位で最終日を迎える。