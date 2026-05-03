こういうの欲しかったーーッ！【Francfranc】置くだけで華やか♡「インテリア」

空間に彩りをプラスしたい時は、アクセントになりそうな「インテリア」を取り入れてみて。【Francfranc（フランフラン）】ではゴールドカラーを基調とした、煌びやかなアイテムが登場しています。お部屋の印象がグッとおしゃれになりそう。今回はディスプレイ用のスタンド、空きスペースに飾れるアートボードをご紹介します。

圧迫感なく飾れそうな「ガラスオーガナイザー スタンド」

ゴールドカラーがアクセントになったおしゃれなスタンド。煌びやかな色味が空間に華やかさを添えてくれそうです。透明感があり、飾った時の圧迫感を和らげてくれそう。3段に分けてディスプレイできるため、省スペースでの収納にぴったりです。高さがある分、ほどよい存在感と、アイテムを出し入れしやすいつくりもポイント。

重厚感のある額縁に入った「アートフラワー アートボード」

厚みのあるゴールドカラーの額縁に、お花を閉じ込めたおしゃれなアートボード。重厚感のある存在感バッチリなアイテムは、無機質な壁周りを彩るのにぴったりです。さりげなくロゴが入ったデザインもたまりません。@risa_.pianoさんは「置くだけで お部屋の雰囲気が少し華やかに」とコメント。ピンクの他にブルーもあるので、お部屋の雰囲気に合わせて選ぶのはもちろん、2つ並べて飾るのもありかも。

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※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino