１月７日にボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規と結婚した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が今月１日に結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭を祝福した。

３日までに自身のＳＮＳを更新した松井は「すずらん結婚おめでとう 同じ２０２６年に結婚 嬉しすぎて気づいたら電話かけてました」と書き出し、山内とゴルフを楽しむ様子をアップ。「ＳＫＥに来てくれてより仲が深まったんだけど ２人とも食欲旺盛すぎて焼肉→ラーメン→ファミレス 三軒はしごしたのが思い出 今度お祝いはしごしてきます ゴルフもまた教えてね すずらんとはグループ時代からメンバーというより歳も近いこともありお友達 卒業してからも会ったり連絡取り合ってお互い恋愛トークしてたから本当に嬉しいなぁ 幸せだ〜」と仲良しエピソードを明かし、山内の結婚を喜んだ。そして最後に「＃山内鈴蘭 ＃松井珠理奈 ＃新婚ズ」とハッシュタグをつけた。

この投稿に山内からは「おじゅ、電話嬉しかった ありがとう！お祝いっこしよう」と返信が寄せられており、ファンからは「２人とも結婚おめでとう」「かわい〜い！」「めでたい！たくさん食べてね！」「夫婦仲良く、支えあい、励ましあい、助けあいながらお過ごしください」などの声が寄せられている。