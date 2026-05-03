◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

リーグ戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３ー１でフランスを破り、開幕２連勝とした。

シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、１番手に登場したのは張本美和（木下グループ）。

シャーロット・ルッツと対戦し、序盤に連続得点を許したが、慌てることなく攻めて逆転し、１試合目を先取。第２、第３試合も危なげなく勝利し、まずは１勝を挙げた。

２番手の早田ひな（日本生命）は、左利き同士の対決だったものの、第１試合を圧倒すると、デュースまでもつれ込んだ第２試合も奪取。第３試合も終始、リードして日本に２勝目をもたらした。

３番手の世界選手権初出場の面出凛（日本生命）は、第１、２試合をいきなり落とした。後がなくなった第３試合を奪い意地を見せたものの、第４試合を失い敗れ、ホロ苦い世界デビューとなったものの、４番手で再び登場した張本が、３―０で勝利。日本はＷエースが躍動し、連勝した。

５大会連続銀メダルの日本は、３日はドイツとリーグ戦の最終戦を戦う。

◇大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７チームと開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。試合形式は団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝で実施されている。