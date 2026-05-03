タレント清水ミチコが3日までに自身のYouTubeチャンネル「清水ミチコのシミチコチャンネル」を更新。イラン攻撃などをめぐる、二転三転する言動や政策が国際的な物議をかもしているトランプ米大統領を痛烈に風刺する替え歌のライブ映像をアップし、大きな反響を呼んでいる。

清水は全国ツアー「清水ミチコのHAPPY PARADISE」千秋楽の沖縄公演で披露した、石川さゆりのヒット曲「津軽海峡・冬景色」の替え歌「ホルムス゛海峡冬景色」をピアノを弾きながら歌っているステージの映像を公開した。

「石油運ぶ船の群れは誰も無口で トランプだけにキレている」「おまえが1人 連絡船に乗れ」「舵をとって 責任とって イランことするな」などと熱唱し、会場が大歓声に包まれていた。

コメント欄には「芸人はこれができなきゃ」「もう天才、最高です」「芸とはこういうもの。凄すぎる」「こういう批評的な芸はとてもカッコイイと思います!」「スゲえよという言葉しか出てこない。ヨイショしてる芸人や燃えろ〜と歌ってる歌手の人にもこれぐらいの心意気を見せてほしい」「天才、天才だよ」「このセンスは誰にも真似できない！時事ネタ最高〜！」「もう最高！さすが天才！！」「さすがやで…天才としか言いようがないわ」「ロックだ！」「よくぞ言ってくだされた！」「過去最高の替え歌」などと絶賛の声が相次いでいる。

「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏も、清水のこのYouTube動画を自身のXに引用し、歌詞を紹介するなどしている。