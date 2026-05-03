前半に３失点も、後半に追いついた横浜FC。須藤大輔監督が指摘したチームの課題「僕も含めてなのかもしれないですが…」

前半に３失点も、後半に追いついた横浜FC。須藤大輔監督が指摘したチームの課題「僕も含めてなのかもしれないですが…」