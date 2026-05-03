「完全にぶっ壊した!!」岡本和真、2戦3発の暴れっぷり、連日の特大アーチに米驚愕　ホームランキング争いにも期待「伝説が始まる」「イエス、カズマ！」

岡本が2戦連発と勢いをつけてきた(C)Getty Images

2戦3発の暴れっぷり

ブルージェイズ・岡本和真は現地5月2日に敵地でツインズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場し、2戦連発の特大8号ソロを放った。

【動画】圧巻の特大アーチ、岡本が2戦連発の8号を放ったシーン

2点を追う6回1死の第3打席だった。2番手右腕・トパのカウント1―1から低めの92.4マイル（約148.7キロ）のシンカーを捉えると、センターバックスクリーンへメジャー移籍後自己最長となる飛距離453フィート（約138メートル）、角度33度と完璧な放物線を描いた。

前日は自身初の1試合2発、さらに2試合連続で特大アーチを連発、2戦3発の暴れっぷりには米ファンの間からも「完全にぶっ壊した!!」「新たな伝説が始まる」「イエス、カズマ！」と注目が高まっている。