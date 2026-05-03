¤½¤ê¤ãÀõ°æÄ¹À¯¤ÏÉé¤±¤ë¤ï¡Ä½¨µÈ¤Ç¤â¸÷½¨¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤¸±¤·¤¤¾®Ã«¾ë¤ò¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¿®Ä¹¤òµß¤Ã¤¿Àï¹ñÉð¾¤ÎÌ¾Á°
¢£¾®Ã«¾ë¤Î¹¢¸µ¤Ë¿¥ÅÄ·³¤ÎµòÅÀ
Âè11²ó¡§»³ËÜ»³¾ë¡Ê¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡Ë
1570¡Ê¸µµµ¸µ¡ËÇ¯4·î¤ÎµÁÄï¡¦Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡Ö¶â¥öºê(¤«¤Í¤¬¤µ¤)¤ÎÂà(¤Î)¤¸ý(¤°¤Á)¡×¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÀõ°æ¡¦Ä«ÁÒ¤È¤ÎÁè¤¤¡£»ÐÀî¤Ç¤Î·èÀï¤äÈæ±Ã»³¾Æ¤Æ¤¤Á¤Ê¤É¤â·Ð¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¿®Ä¹Êý¤¬Í¥Àª¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÀõ°æ²È¤Îµï¾ë¡¢¾®Ã«¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¸ÐËÌÄ®°ËÉô¡Ë¤Ç¤Î·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤Î·»Äï¤â¤¤¤¿¡£
¿®Ä¹¤¬3Ëü¤ÎÊ¼¤òÎ¨¤¤¤Æ¾®Ã«¾ë¤Ø¤È¹¶¤á´ó¤»¤¿¤Î¤Ï1572¡Ê¸µµµ3¡ËÇ¯7·î¡£ºÇÁ°Àþ¤ÎµòÅÀ¤Ï¸×¸æÁ°»³(¤È¤é¤´¤¼¤ä¤Þ)¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¸ÐËÌÄ®²ÏÌÓ¡Ë¤À¡£Æ±¾ë¤Ë¤Ï¿®Ä¹°Ê²¼¡¢ÌÚ²¼½¨µÈ¡¢¼ÆÅÄ¾¡²È¡¢ÂìÀî°ì±×¡¢º´µ×´Ö¿®À¹¡¢ËÙ½¨À¯¤È¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î¼çÍ×²È¿ÃÃ£¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¿®Ä¹¤ÏÊ¼¤òÅ±Âà¤µ¤»¤¿¤Î¤«
¸×¸æÁ°»³¾ë¤Ï¡¢¾®Ã«¾ë¤ÎÆîÀ¾Ìó1km¤Û¤É¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐÅ¨¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¹¢¸µ¤Ë¿Ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤À¡£Åö½é¡¢¿®Ä¹¤Ï¸×¸æÁ°»³¾ë¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ë¤Ø¤È¹¶¤á¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯âË¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢ºÇÁ°Àþ¤ò½¨µÈ¤ËÇ¤¤»¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊ¼¤òÅ±Âà¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ±û¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤·¡¢ÂÍøµÁ¾¼¤äÉðÅÄ¿®¸¼¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½¨µÈ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¾ëÆâ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¾®Ã«¾ë¤ÏÍî¾ë¡¢Ä¹À¯¤Ï¼«¿Ï¤·Àõ°æ²È¤òÌÇË´¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÇËÌ¶á¹¾¤ËÎÎÃÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢°ì¹ñ°ì¾ë¤Î¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£
½é¤á¤Ï¿µ½Å¤ò´ü¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËÝ°Õ¤·¡¢¾ë¤Ø¤Î¶¯¹¶¤òÌ¿Îá¤·¤¿¿®Ä¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÉð¾¤Î¡Ö¿²ÊÖ¤ê¡×¤¬Âç¤¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®Ã«¾ë¹¶¤áÄ¾Á°¡¢Î¾·³¤ÎÉÛ¿Ø
¿®Ä¹¤Ï¤Ê¤¼¡¢¾®Ã«¾ë¤ÎÀï¤¤¤Ë¡Ö¾¡µ¡¤¢¤ê¡ª¡×¤È·èÃÇ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¾®Ã«¾ë°ìÂÓ¤Î³Æ¾ë¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¡¢¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¾®Ã«¾ë¤Ë¤ÏÀõ°æÄ¹À¯¡¢Ã«¤ò¶´¤ó¤ÇËÌÀ¾Â¦¤ÎÈøº¬¾å¤Ë¤¢¤ëÂçÖÖ¾ë(¤ª¤ª¤Å¤¯¤¸¤ç¤¦)¡Ê¿ÞÉ½1£¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¾®Ã«¾å»³ÅÄÄ®¡Ë¤Ë¤ÏÄ«ÁÒ¤Î±ç·³¤¬¿Ø¼è¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Ë¸×¸æÁ°»³¾ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÆîÊý¤Ï¿¥ÅÄ²È¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸×¸æÁ°»³¾ë¤Þ¤Ç¤Ï·³ÍÑÆ»¤âÀ°È÷¤µ¤ìÊäµëÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¸×¸æÁ°»³¾ë¤ÎÀ¾Â¦¡¢ÈüÇÊ¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ë»³ËÜ»³¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¤¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¹â·îÄ®À¾°¤ÊÄ¡Ë¤À¡£¾ë¼ç¤Ï°¤ÊÄ(¤¢¤Ä¤¸)ÄçÀ¬(¤µ¤À¤æ¤)¡£»ÐÀî¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â»²¿Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀõ°æ²È¤Î½Å¿Ã¤Î°ì¿Í¤À¡£
¤¦¤«¤Ä¤Ë¾®Ã«¾ë¤Ø¤ÈÊ¼¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢ÄçÀ¬¤ËÇØ¸å¤òÆÍ¤«¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÆîÊý¤«¤é¤Î·³ÍÑÏ©¤òºÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂàÏ©¤òÀä¤¿¤ì¡¢¡Ö¶â¥öºê¤ÎÂà¤¸ý¡×¤ÎÆó¤ÎÉñ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£À£Á°¤Þ¤ÇÄ¹À¯¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Ä¹¤¬ºÇ¸å¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀµÌÌ¤Î¾®Ã«¾ë¡¢ÂçÖÖ¾ë¤ËäÆ¤ëÀõ°æËÜÂâ¡¢Ä«ÁÒ±ç·³¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢»³ËÜ»³¾ë¤ÎÊ¼¿ô¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÅÅ·âºîÀï¤Ï¿¥ÅÄ·³¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÀï½Ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°ìµ¤¤Ë»³ËÜ»³¾ë¤ò¹¶¤áÍî¤È¤·¡¢¸å¸Ü¤ÎÍ«¤¤¤òÀä¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤â»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»³ËÜ»³¾ë¤Ï¾®Ã«¾ë¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ì¡ÖÅ·Á³¤ÎÍ×³²¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¾®Ã«¾ë¤ËÊÂ¤Ö»³ËÜ»³¾ë¤Î¸±¤·¤µ
»³ËÜ»³¾ë¤ÎÉ¸¹â325m¡¢Ï¼¤«¤é¤ÎÈæ¹â¤Ï235m¡£Ìó7kmËÌ¤ÎìÍ¥ö³Ù¤«¤é¿¤Ó¤ë»³Ì®¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£»³Ì®À¾Â¦¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÂ¦¤âÏ¼¤ÎÊ¿Ìî¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊµÞ¸ûÇÛ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®Ã«¾ë¤ÎÈæ¹â¤Ï230m¡£¤ï¤º¤«¤À¤¬»³ËÜ»³¾ë¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¼¤È¤Î¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±¡¢¤½¤Î¾ë¤Î¹¶¤á¿É¤µ¤ÏÁý¤¹¡£
Æî¤«¤é¾ëÀ×¤Ø¤È¿¤Ó¤ëÅÐ»³Æ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤æ¤¯Æ»Ãæ¤Ï¡¢±ä¡¹¤È¾å¤ê¸ûÇÛ¡£ÈæÓÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¤ì¤É¤âÅÐ¤ì¤É¤â¾ë¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍ×³²¡£¿Í¹©Åª¤ÊËÉ¸æ»ÜÀß¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÁêÅö¤ÎÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¤Ï¤Æ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÉ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ´ß¡Ê¿Í¹©Åª¤Ëºï¤ê³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿³³¡Ë¤ò½¾¤¨¤¿¶ÊÎØ¡£¤³¤³¤òÆÍÇË¤·¤µ¤é¤ËÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢ºïÊ¿¤µ¤ì¤¿¹Âç¤ÊÆó¤Î´Ý¡£µÞ¸ûÇÛ¤òÅÐ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¾ëÊ¼¤«¤é¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆîËÌ¤È¤â¤Ë·ø¤¯¼é¤é¤ì¤¿¡ÖÍ×ºÉ¡×
»³ËÜ»³¾ë¤Ï¡¢ÆîËÌ¤Ë¿¤Ó¤ëÈøº¬¾å¤Ë¤Û¤Ü°ìÄ¾Àþ¤Ë¶ÊÎØ¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÆîÃ¼¤¬Æó¤Î´Ý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤¬ËÜ´Ý¡£¤³¤³¤Ï»ÍÊý¤ò¥°¥ë¥ê¤ÈÅÚÎÝ¤¬°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¤Î´ÝÂ¦¤Ë¤ÏÅÚÎÝ¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Â¦¤¬¤ä¤äÁ°¸å¤Ë¤º¤ì¡¢¿©¤¤°ã¤¤¸×¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢»³ËÜ»³¾ë¤ÏÈøº¬ÅÁ¤¤¤ËìÍ¥ö³Ù¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âÅÐ»³Æ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÌÂ¦¤Ï¸ûÇÛ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç»³¾ë¤È¤·¤Æ¤Ï¼åÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÈ÷¤¨¤âËüÁ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ´Ý¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÂçËÙÀÚ¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÁ°Ìç¤Î¸×¡¢¸åÌç¤ÎÏµ¡×¾õÂÖ¤Î¿®Ä¹·³
ËÙÀÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èøº¬¤òËÌ¤Ø¿Ê¤à¤ÈÉÑÈË¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¡£¼«Á³¤Î¸ûÇÛ¤¬¾®¤µ¤¤Ê¬¡¢¿Í¹©Åª¤Ê²Ã¹©¤ÇÅ¨¤Î¿Ê·³¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÌ¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤âÆî¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Îµ¾À·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£
»³ËÜ»³¾ë¤Ï¾®Ã«¾ëÆ±ÍÍ¤ËÉî¤ì¤Ê¤¤·ø¾ë¤À¡£¼ÂºÝ¡¢»ÐÀî¤ÎÀï¤¤¸å¤Ë¿¥ÅÄ·³¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤â¸«»ö¤Ë·âÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ë¤¬Àõ°æÊý¤Ë¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¾®Ã«¾ë¤ò¹¶¤áÍî¤È¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢£¼ç²ÈÌÇË´¤òÆ³¤¤¤¿ÃË¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£1573¡ÊÅ·Àµ¸µ¡ËÇ¯8·î8Æü¡¢»³ËÜ»³¾ë¤Î¾ë¼ç¡¦°¤ÊÄÄçÀ¬¤¬Àõ°æ²È¤ò¼Î¤Æ¡¢¿¥ÅÄÊý¤Ø¤È¿²ÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç¸å¸Ü¤ÎÍ«¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Î¿®Ä¹¤Î·èÃÇ¤ÏÂçÃÀ¤«¤Ä¿×Â®¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï°ú¤¾å¤²¤¿3Ëü¤Î·³Àª¤òºÆ¤ÓÎ¨¤¤¤Æ¸×¸æÁ°»³¾ë¤Ø¡£¤Þ¤º¤ÏÄ«ÁÒ·³¤ÎäÆ¤ëÂçÖÖ¾ë¤ò¹¶¤áÍî¤È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ÛÁ°¤Ø¤ÈÅÅ·âÅª¤Ë¿¯¹¶¡£Ä«ÁÒ²È¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌÇË´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ°ú¤ÊÖ¤·¤¿¿¥ÅÄ·³¤Ï¾®Ã«¾ë¤ò¹¶¤áÍî¤È¤·¡¢Àõ°æ²È¤âÌÇ¤Ü¤·¤¿¡£°¤ÊÄÄçÀ¬¤Î¿²ÊÖ¤ê¤«¤é1¥«·î¼å¤Î¡ÖÅÅ·âºîÀï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÇÔ·³¤Î¾¡¦Àõ°æÄ¹À¯¤Ï¼«¿Ï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¹À¯¤Ë²Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»Ô¤È3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤¬¾®Ã«¾ë¤«¤éÆ¨¤²Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
°¤ÊÄÄçÀ¬¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë½¾¤¤³ÆÃÏ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¥ÅÄ²È¿Ã¤È¤·¤ÆÉð¸ù¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1582¡ÊÅ·Àµ10¡ËÇ¯6·î¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎÄ¾¸å¡¢°¤ÊÄÄçÀ¬¤ÏÌÀÃÒ¸÷½¨¤ËÍ¿(¤¯¤ß)¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½¨µÈ¤È¤Î»³ºê¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏÌÀÃÒÊý¤ÎÀèË¯¤òÌ³¤á¤ë¤âÇÔÀï¡¢ÊáÇû¡£âù·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤¿¡£¾®Ã«¾ë¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢»þÀª¤òÆÉ¤ß¸«»ö¤Ë¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎºÝ¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¸í¤ê¡¢À¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç²È¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿ÃË¡¢10Ç¯±Û¤·¤Î°ø²Ì±þÊó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë