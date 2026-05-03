◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節 清水２―１京都（２日・サンガスタジアム）

清水は５連戦の３戦目となるアウェー京都戦を２―１で制し、今季初の逆転勝ちで４戦ぶり白星を挙げた。０―１で迎えた後半１９分、ＭＦ宇野禅斗（２２）がＪ１公式戦初ゴールを決めて同点に追いつくと、同２３分にはＦＷ嶋本悠大（１９）が２戦連発となる決勝弾を決めた。

同点に追いついた後半１９分から４分後、左サイドから嶋本が中央へ切れ込むと、相手の隙を突いて右足を振り抜いた。ボールは右上隅に突き刺さり、プロ初のＶ弾となった。「うれしいですが、初めてゴールを決めた時よりは落ち着いてましたね」と冷静に振り返り、成長の跡を見せた。

４月５日のアウェー長崎戦（３〇０）でのプロ初得点を含め、出場５試合で３得点。頭角を現しつつある。

京都の鋭いカウンターに苦しみ、前半に先制点を献上したが、前半アディショナルタイムに相手に退場者が出て、流れが変わった。同点弾でさらに勢いをもたらしたのが今季から主将に就任した宇野だ。後半１９分、地をはうミドルシュートが相手ＧＫの足に当たり、クロスバーをたたいてゴールに吸い込まれた。

２２年に当時Ｊ２の町田でプロキャリアをスタート。Ｊ２では５得点を記録も、Ｊ１の舞台では４４試合目で初ゴールだ。「長かったです」としみじみ。「やっと取れたという気持ちですが、悠大のスーパーゴールに持っていかれたので、彼を祝福したい」と笑った。

若手２人の活躍で連敗を３で止めた吉田孝行監督（４９）は「勝ち点３がなんとしても欲しかったので、良かった」と胸をなで下ろした。指揮官の両者への評価は高い。嶋本には「ポテンシャルもあり、結果もついてきている。さらに成長していける選手」と期待。宇野は「若いですが、中堅、ベテランのようなサッカーＩＱの持ち主。ボール奪取後に前へ出る運動量も含め、全てにおいてトップレベル」と絶賛する。若いコンビで負の連鎖を止めた清水が、５月６日のホームＣ大阪戦でさらに勢いをつける。（伊藤 明日香）