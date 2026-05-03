「普通払いますよね？」…友人と初キャンプを楽しんだ24歳女性、ガソリン代も高速代も“全額自腹”に違和感「もう二度と行きません」

気の合う友人たちとの初キャンプ。自然の中で笑い合い、「また行こうね」と締めくくられるはずだった1日でした。しかし、道中にかかった費用を巡って、自ら車を出して運転したAさんが感じた違和感。友人たちから「言われなかった言葉」とは？

「ガソリン代と高速代、全部私一人が出すの？」

「車にかかるお金のことって、わからないんですかね？」

そう話すのは、会社員として働くAさん（24歳）。大学時代の友人2人と初キャンプへ出かけたときに感じた“モヤモヤ”です。

3人とも本格的なアウトドア経験はほとんどなく、選んだのは、テントや寝具、BBQコンロ、夕食の食材まで揃った「手ぶらキャンププラン」でした。

1泊2日プラン（3人分）で21,600円、一人あたり7,200円。これは予約時にAさんが代表して立て替えて、友人たちもすぐに自分の分を送金してきていました。

しかし、一つだけ、そうした支払いから抜け落ちていたものがありました。それは、移動にかかった費用です。

高速道路料金（往復）が約6,320円、ガソリン代が約5,000円（走行距離から計算）、3人で割れば、一人あたり約3,850円といったところ。決して払えない金額ではないはずですが、友人たちは最後まで、その話題に一度も触れませんでした。

「運転お疲れさま、本当にありがとう！ また行こうね！」

もらったのは、その言葉だけ。往復6時間の運転、高速代にガソリン代。

「いくらだった？」



その一言を待っていたAさんでしたが、ついにその言葉を聞くことはありませんでした。

「キャンプに行きたいと言い始めたのも、車を出すと言ったのも私でした。だから、後から『お金を出して』と言うのもケチくさい気がして。せっかく楽しかったのに、醒める感じもしますよね。こんなにモヤモヤするなら、もうこの子たちと車で出かけるのはやめようと思いました」

車を出す側と乗る側の感覚の差

SNSでも定期的に話題になる、この手のトラブル。GWの期間に、友人と車で出かける機会もあるかもしれませんが、なぜ、車にかかる費用はスルーされてしまいやすいのでしょうか。

車を持たない人にとって、移動にかかる費用は、電車の切符のように“その場で目に見えるものだけ”と思い込みがち。ガソリンの減りや後日引き落とされるETC代は実感しづらい――これが最大の要因でしょう。

特に昨今は、全国平均で170円/L前後（※）という高値圏が続いています。補助金がなければ200円を突破しかねないほどの高騰ぶり。車を出す側の実負担は確実と膨らんでいるのです。

※経済産業省「石油製品価格調査」より／2026年4月下旬時点

一方、車を出す側は「言わなくても、かかった経費と運転の労力くらい察してほしい」と思う。この感覚の差が、少しずつ不満を積み上げていきます。

今回のようなモヤモヤは、出発前にサラっと伝えるだけで防げた可能性があります。

「高速代とガソリン代、3人で割ることにしようね」

後から「あの時の交通費だけど」と切り出すのは、お互いに気まずいもの。だからこそ、もし相手から言われなければ、こちらから出発前に伝えること。もちろん、後から言うことも決して悪いことではありません。

「たかが数千円」と思う人もいるでしょう。けれど、その数千円に込められた負担の不公平――こういったモヤモヤが、友情を壊すきっかけになることもあります。不満を溜めこまないことが、何より大切です。

そもそも、友人を乗せて運転すること自体、長時間であるほど気も体力も使うもの。そのお礼はもちろん、かかった費用を確認して支払うことは、ごく当たり前のことです。

その場で見えないお金であっても、気を回す。それは乗せてもらう側が持つべき、最低限のマナーといえるのではないでしょうか。