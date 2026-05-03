日本では、たくさんの会社が設立され、経済活動を行い、人々の生活を豊かにしています。たくさんある会社のなかでも「株式会社」が社会に果たす意義は大きいといえます。経済評論家の塚崎公義氏が、社会における株式会社の役割について平易に解説します。

株式会社は「大勢が金を出し合って会社を作る」仕組み

世の中には多くの会社がありますが、その中でも最重要なのは株式会社でしょう。そこで本稿は、株式会社が世の中の役に立っているメカニズムを考えてみたいと思います。

株式会社は、人々が資金を出し合って作ります。資金を出してくれた人は「株主」となります。会社が儲かれば、利益は原則として株主に「配当」として支払われます。会社が解散するときには資産を売って負債を返して残りは株主が山分けします。株主は社長の選挙で投票できます。こうした株主の権利は、持っている株数に応じて享受できるので、多額の出資をした人は多くの株を持ち、多くの配当を受け取ったりできるわけです。

ちなみに、会社が儲かっても、その分を配当せず、会社に取っておく場合もあります。「内部留保」と呼ばれるものです。「その資金を使って工場を建ててもっと大きく儲けてしっかり配当しよう」といったことであれば、株主も文句は言わないでしょう。

株式会社にすれば、さまざまな契約手続きもカンタンに！

筆者が友人たちとパン屋を営むとします。友人たちと資金を出し合って店を借り、アルバイトを雇うわけですが、店を借りる契約書やアルバイトとの契約書に筆者や友人たちが全員サインしなければいけないのは面倒です。

株式会社にすれば、社長が契約すればよいので楽です。ちなみにその際、筆者の住所と名前を書いて「塚崎」という印を押すと筆者個人の契約になってしまうので、家賃を滞納したときに会社の金庫ではなく、筆者個人の財布に請求が来てしまいます。それを避けるために、「塚崎パン株式会社 社長 塚崎公義」と書き、「塚崎パンの印」という印を押すのです。そうすれば、会社の金庫に請求が来ますから。

鉄道、発電所…株式会社なら、巨大なプロジェクトが実行できる

鉄道や発電所の建設には、巨額の資金が必要です。普通の金持ちが友人を募って金を集めても、到底足りそうにありません。しかし、株式会社であれば、100万人のサラリーマン（サラリーウーマンや公務員等を含む、以下同様）が10万円ずつ投資すれば鉄道や発電所の建設も可能でしょう。見知らぬ大勢のサラリーマンから資金を集めることができる、というのは株式会社の大きなメリットのひとつです。

もっとも、資金を出すサラリーマンとしては、気楽に投資ができることが重要です。「会社が銀行から借金をした場合、それが返せなくなったら株主に請求書が来る」ということでは、気楽に投資することができません。そこで、株主は会社の借金を返さなくていい、銀行は会社が返さないときに株主に返済を要求してはならない、という法律になっているのです。

株主は、会社が儲かったときは配当が受け取れるのに、会社が大損したときでも借金の返済を求められることがないのです。これは、銀行にとっては嬉しくない法律ですが、そういう法律がないと発電所を作る会社が作れないので、それは仕方のないことなのです。そこで、銀行は融資の際に会社のことをしっかり調べて、借金が返せそうな会社にしか金を貸しません。

ひとりで抱え込まないから…「リスク分散」できる魅力

塚崎パンくらいの会社であれば、筆者が全財産を投入すれば1人で作れるかもしれません。実際、創業社長が「オーナー経営者」として会社の株を全部持っている、という場合も少なくありません。そうした人は、会社が儲かれば大金持ちになれるかもしれませんが、会社が倒産すれば無一文になってしまうかもしれません。

筆者もバクチは好きですが、小遣いの範囲内で楽しんでいるだけであって、全財産を賭けてオーナー社長になるのは怖すぎます。そんなときには「10人で資金を出し合って会社を10個作る」という選択肢を検討してみましょう。各人が全財産の10分の1ずつを、10個の会社に出資するのです。

10社のうち6社の財産が2倍になり、4社が倒産するとすれば、全員が少しずつ儲かったことになります。大金持ちになる可能性は小さいかもしれませんが、大損するリスクも小さいので、これなら筆者も参加したくなるかもしれません。

「10社とも潰れたらどうするのだ？」と疑問に思う読者もいると思いますが、よほどの大不況でも来ない限り、全部が潰れることは考えにくいでしょう。ちなみに、日本中の会社の決算書を全部平均すると黒字です。つまり、平均的な会社は黒字なのです。

実際には、株式を上場している企業がありますから、数多くの上場企業の株を少しずつ買えばよいでしょう。ちなみに、上場というのは証券取引所が特に認めた会社について「この会社の株を買いたい人と売りたい人は、証券取引所に頼めば、マッチングしてあげます」という制度のことです。上場している会社の株ならば簡単に買えますし、売りたいときも簡単に売れるので、便利なのです。

今回は、以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。ご了承いただければ幸いです。

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塚崎 公義

経済評論家