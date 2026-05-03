◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１４節 いわき１―１（ＰＫ４―２）磐田（２日、ヤマハスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田はＰＫ戦でＪ２いわきに敗れ、連勝は５で止まった。前半１３分にＭＦ川崎一輝（２８）がカウンターから先制弾。しかし後半２７分に追いつかれ、ＰＫ戦で２人がポストなどに当てて失敗した。

勝利への執念は見せた。後半終了間際にカウンターでＭＦ角昂志郎（２３）が左サイドを抜け出す。先月２９日の松本戦でフル出場。０―１の終了間際にＰＫを獲得して自ら同点弾を決めた。それから中２日で、この日は後半２１分から途中出場も「疲れは感じなかった。（逆に）試合勘が残っていた」とピッチを躍動し、ドリブルでゴールに迫った。

エリア内で倒されたものの、この日は笛は鳴らず、タイムアップ。「勝ち点３が取れた試合だった」と悔しがった。１万人を超える観客が集まっていただけに、就任３戦目で初黒星を喫した三浦文丈新監督（５５）も「サポーターに申し訳ない」と頭を下げた。

鮮やかなカウンターで今季初ゴールを決めた川崎は「グスタボシルバからいいパスが来た。練習通り」と振り返った。後半に追加点を奪う機会もあっただけに惜しい敗戦だ。次は中３日で甲府戦。松本戦のようにメンバーを大幅に替えて臨むとみられるが、総力戦で勝ちにいく。（里見 祐司）