美術団体「現代童画会」の常任委員を務める丁子紅子氏は、現在、もっとも注目される若手日本画家の一人である。各地で個展が実施されているほか、小説の挿画や、音楽、ファッション業界とのコラボなど、多岐にわたる勢力的な活動を展開している。日本画を愛してやまないという丁子氏に、その魅力を語っていただいた。【取材・文＝山内貴範】

【写真】スマホケースにキーホルダーも 日本画界を盛り上げる新進気鋭の日本画家「丁子紅子」の作品と制作風景

異業種とのコラボを続ける理由

――丁子さんの活動を見ていると、ミュージシャンとのコラボ、洋服のデザイン、お菓子のパッケージなど、幅広く仕事をしています。どのような狙いがあるのでしょうか。

日本画家の丁子紅子氏

丁子：私は日本画をもっと身近に感じて欲しいと思っています。だからこそ、日本画を知らない、見たことがない方々がいるような、まったく異なるジャンルの場所に出て行くことに意味があると思いますし、露出の機会を増やすことが大事だと考えます。そのためには、いろいろな分野とコラボしていくのは大きな意義がありますね。

私がCDのジャケットを描いたミュージシャンのファンに、ひょっとすると、絵にも興味を持ってくださる方がいらっしゃるかもしれません。しかも、私にコラボを持ちかけてくださるアーティストやそのファンのみなさんも、私が好きなものが好きだったりするんですよ。そういう意味では類友だと思っていますね。

――丁子さんへの仕事の依頼は、SNS経由が多いのですか。

丁子：SNSですね。XやInstagramを見て、連絡をくださる方が多いです。

――SNSで目に留まりやすいように、発信の仕方は工夫しておられるのでしょうか。

丁子：少しでも多くの方に届くようにと、更新頻度は高くしています。作家の芯みたいなものをしっかり持って発信をすると、様々な方に響くと思っています。お互いに楽しい仕事ができると、コラボ相手のファンのみなさんも私の絵に共感してくださる。私はたぶん、そういった関係性を作ることがうまくできたほうなんだと思います。

掛軸はタペストリーだと思えばいい

――日本画と聞くと、第一に、掛軸のイメージが思い浮かぶと思います。私の周りのコレクターに聞くと、掛軸のイメージが強いせいか「日本画は買っても飾る場所がない」と嫌厭する人もいます。あとは、「開運！なんでも鑑定団」に登場する骨董品のようなイメージが根強いといいますか。

丁子：掛軸について、みんな仰々しく考えすぎじゃないかな、って思います。みなさん、型にはめすぎなんですよ。古臭いイメージをお持ちの方が多いと思いますが、掛軸はタペストリーだと思って扱えばいいんです。床の間がなくても、推し活グッズのような感覚で、普通にその辺にかけていいんですよ（笑）。

――目からうろこの素晴らしい提案ですね。書院造の床の間がなくても、洋室の壁にかけてもいいと。

丁子：私の祖父は骨董屋を営んでいたのですが、家の洋間とか、そこらじゅうに掛軸をかけていましたよ。だから私は、掛軸はどこに飾ってもいいものだと思っていました。日本人が美術と向き合う上で必要なのは、もっと日常生活に絵を溶け込ませることだと思うんですよ。日本画もカジュアルに楽しんでいただきたいと思います。

伝統的なものといえば、着物だってもっとラフに着ていいと思いますよ。それこそ、江戸時代の人にとっては普段着でしたし、今みたいにピシッとは着ていなかったはずですからね。

――SNSにはとくに“着物警察”みたいな人たちがいますが、みんな型どおりにしないといけないと思っているのかもしれませんね。

丁子：そうそう。たぶん、美術がいちばん、イメージや型にはめられちゃっている部分があるのかもしれないですよね。日本画は特に、古臭いとか、難しいというイメージが拭えないのかもしれません。

私の絵はアクリルボックスに入れていますが、「普通の洋室に飾ってもいいのでしょうか？」と聞かれるときもありますから。日本画といえば床の間、というイメージは根強いなあと思いました。

その一方で、私は掛軸にも魅力を感じています。実は最近、掛軸を制作したんですよ。表装も京都の藤井好文堂さんにお願いし、私の絵に合った現代的なデザインにしていただきました。額装が基本の洋画とは違った味わい方があるので、掛軸は追求する価値があると思います。近い未来、掛軸だけの展示をしたいと思っているくらいです。

日本画には大きな可能性がある

――丁子さんの話を聞いていると、日本画にはまだまだ希望がありそうだし、面白いことがたくさんできると感じますね。

丁子：そうですね。私はすごくポジティブに考えています。日本画の一番の魅力は、やっぱり素材感だと思うんですよ。岩絵の具が生み出す質感は、他ではなかなか味わえないものだと思います。

――おっしゃる通りですね。

丁子：画家としても、何千年も地中で眠っていた天然の石を砕かせてもらい、絵に使っているわけじゃないですか。こんな素敵なことってありますか、と私は思っています。私は一時期ジュエリー業界にいたこともあって、石も好きなんです。だからこそ、描いていてもワクワクする。それが日本画の醍醐味だと思います。

前編【気鋭の日本画家「丁子紅子」インタビュー “資産価値”でも“高尚な趣味”でもない「絵を家に飾る」ことの魅力 「社会が混乱している時代だからこそ、絵を手にしてほしい」】では、日本画家の丁子紅子さんに、現代アートが人気の今、日本画がどういう立ち位置にあるのか、現状について詳しく伺いました。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部