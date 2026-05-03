『名探偵プリキュア！』新たな必殺技シーン映像公開 アンサーはなまるソード！話題「セイバーやん」「ズバッと解決！」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第14話が3日、放送された。キュアアンサーの新たな必殺技がお披露目されると、ネット上で歓喜の声があがっている。
【動画】アンサーはなまるソード！公開された『プリキュア』新たな必殺技シーン
キュアアンサーが戦闘で披露したのは、「プリキュア！アンサーはなまるソード！」。敵に特攻し斬りつけると、ハンニンダーを駆逐した。このシーンは、さっそくプリキュア公式YouTubeチャンネルにて動画が公開された。
かっこいいポーズなどに、ネット上では「めっちゃ唐突に剣だしてきた」「ズバッと……キュアット解決！」「アンサーはなまるソード、異世界戦士みたいでカッコいいぜ…！」「アンサーはなまるソード 想像してた以上に本格的なデザインだった」「セイバーやん」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【動画】アンサーはなまるソード！公開された『プリキュア』新たな必殺技シーン
キュアアンサーが戦闘で披露したのは、「プリキュア！アンサーはなまるソード！」。敵に特攻し斬りつけると、ハンニンダーを駆逐した。このシーンは、さっそくプリキュア公式YouTubeチャンネルにて動画が公開された。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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