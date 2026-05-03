伊藤涼太郎の今季10点目が決勝点に！ シント・トロイデンは首位撃破で3連勝
ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のプレーオフ1第6節が2日に行われ、日本人選手8人を擁するシント・トロイデンはホームでユニオン・サン・ジロワーズと対戦した。
日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。DF畑大雅とMF松澤海斗、FW新川志音はベンチスタートとなった。
試合は12分にDFケビン・マック・アリスターが決定機阻止で一発退場となり、ユニオン・サン・ジロワーズが10人での戦いを余儀なくされると、スコアレスで前半を折り返したなか、86分にウマル・ディウフのゴールでシント・トロイデンが先制に成功した。
その後、90＋2分にケビン・ロドリゲスのヘディング弾でユニオン・サン・ジロワーズが同点に追いついたが、90＋7分にペナルティエリア内の混戦から山本がPKを獲得。このキッカーを務めた伊藤が右に決めて、このまま試合は終了。伊藤の今シーズンの10ゴール目が決勝点となったシント・トロイデンが2−1で3連勝を飾っている。
この結果、3位シント・トロイデンは首位ユニオン・サン・ジロワーズとの勝ち点差を「7」に縮めることに成功している。なお、先発出場した谷口、後藤、山本、伊藤、小久保はフル出場したほか、松澤は63分から途中出場した一方、畑と新川に出場機会はなかった。
【スコア】
シント・トロイデン 2−1 ユニオン・サン・ジロワーズ
【得点者】
1−0 86分 ウマル・ディウフ（シント・トロイデン）
1−1 90＋2分 ケビン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ）
2−1 90＋10分 伊藤涼太郎（PK／シント・トロイデン）
日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。DF畑大雅とMF松澤海斗、FW新川志音はベンチスタートとなった。
試合は12分にDFケビン・マック・アリスターが決定機阻止で一発退場となり、ユニオン・サン・ジロワーズが10人での戦いを余儀なくされると、スコアレスで前半を折り返したなか、86分にウマル・ディウフのゴールでシント・トロイデンが先制に成功した。
この結果、3位シント・トロイデンは首位ユニオン・サン・ジロワーズとの勝ち点差を「7」に縮めることに成功している。なお、先発出場した谷口、後藤、山本、伊藤、小久保はフル出場したほか、松澤は63分から途中出場した一方、畑と新川に出場機会はなかった。
【スコア】
シント・トロイデン 2−1 ユニオン・サン・ジロワーズ
【得点者】
1−0 86分 ウマル・ディウフ（シント・トロイデン）
1−1 90＋2分 ケビン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ）
2−1 90＋10分 伊藤涼太郎（PK／シント・トロイデン）
【動画】シント・トロイデンvsユニオン・サン・ジロワーズ
アンストッパブル！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 2, 2026
このキレ味には敵DFもお手上げ
途中出場🇯🇵松澤海斗が個で打開🔥
🇧🇪ベルギーリーグ プレーオフ1
🆚シント＝トロイデン×ユニオン
📺 DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/VR7JI5RIqD
CL出場も視野に入る— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 2, 2026
試合終盤に🇸🇳ディウフが先制弾
ニアサイドで🇯🇵後藤啓介が囮に！
🇧🇪ベルギーリーグ プレーオフ1
🆚シント＝トロイデン×ユニオン
📺 DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/j1rsij7jZb
この男にプレッシャーなど無い— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 2, 2026
90’+10分の劇的ドラマ
🇯🇵伊藤涼太郎が首位撃破のPK弾🔥
ついに二桁に乗せる今季10ゴール目！
🇧🇪ベルギーリーグ プレーオフ1
🆚シント＝トロイデン×ユニオン
📺 DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/KdfOqD3URh