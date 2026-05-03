伊藤涼太郎の今季10点目が決勝点に！　シント・トロイデンは首位撃破で3連勝

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　ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のプレーオフ1第6節が2日に行われ、日本人選手8人を擁するシント・トロイデンはホームでユニオン・サン・ジロワーズと対戦した。

　日本代表DF谷口彰悟、同FW後藤啓介、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスターティングメンバー入り。DF畑大雅とMF松澤海斗、FW新川志音はベンチスタートとなった。

　試合は12分にDFケビン・マック・アリスターが決定機阻止で一発退場となり、ユニオン・サン・ジロワーズが10人での戦いを余儀なくされると、スコアレスで前半を折り返したなか、86分にウマル・ディウフのゴールでシント・トロイデンが先制に成功した。

　その後、90＋2分にケビン・ロドリゲスのヘディング弾でユニオン・サン・ジロワーズが同点に追いついたが、90＋7分にペナルティエリア内の混戦から山本がPKを獲得。このキッカーを務めた伊藤が右に決めて、このまま試合は終了。伊藤の今シーズンの10ゴール目が決勝点となったシント・トロイデンが2−1で3連勝を飾っている。

　この結果、3位シント・トロイデンは首位ユニオン・サン・ジロワーズとの勝ち点差を「7」に縮めることに成功している。なお、先発出場した谷口、後藤、山本、伊藤、小久保はフル出場したほか、松澤は63分から途中出場した一方、畑と新川に出場機会はなかった。

【スコア】
シント・トロイデン　2−1　ユニオン・サン・ジロワーズ

【得点者】
1−0　86分　ウマル・ディウフ（シント・トロイデン）
1−1　90＋2分　ケビン・ロドリゲス（ユニオン・サン・ジロワーズ）
2−1　90＋10分　伊藤涼太郎（PK／シント・トロイデン）


【動画】シント・トロイデンvsユニオン・サン・ジロワーズ