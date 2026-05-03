宮城県富谷市の県動物愛護センターで保護されている猫

犬猫もインターネットで「縁結び」―。宮城県は、飼育放棄や迷子で保護された犬や猫と新たな飼い主をつなぐマッチングサイト「みやぎわんにゃん家族むすび」を開設した。殺処分ゼロを目指し、行政機関だけでなく、保護活動をする団体や個人なども情報を掲載。県は「幸せな犬猫を増やしたい」と意気込む。（共同通信＝渡辺紗帆）

3月下旬、同県富谷市の県動物愛護センター。保護された猫たちがケージやふれあいスペースの中で、互いに身を寄せ合ったり、ボールで遊んだりしながらのんびり過ごしていた。センターでは1〜2カ月に1回譲渡会を開くが、新しい家族を探す30匹弱の犬猫のうち、引き取られるのは10匹前後にとどまる。

4月に開設した新しいサイトでは、譲渡率を上げて殺処分ゼロにつなげようと、これまでセンターや各保健所がホームページや交流サイト（SNS）で個別に載せていた情報を一元化した。写真とともに、年齢や性別などを掲載。「とっても甘えん坊」「1番手はいつも誰かに譲っちゃう優しい心の持ち主」といったアピールポイントの他、保護の経緯や病歴も文章で紹介している。猫は毛色、犬は大きさから探すことができる。

保護に携わる県内の団体や個人、急な長期入院などやむを得ない理由で飼育できなくなった人などが参加できるのも特徴だ。譲り受けたい犬猫がいる場合は条件が合えば全国から応募可。利用者登録をし、メッセージ機能を使って当事者同士で面会の調整などのやりとりをサイト上で進める。県によると、メッセージ機能が付いたサイトは、都道府県では大阪府と鳥取県に続き3番目の開設となる。

県動物愛護センターは、不妊・去勢手術の実施や人慣れなど、準備が整った犬猫から、サイトに掲載していく。センターの担当者は「行政機関以外も加わるので、動物たちにとって、大切にしてくれる家族を見つけるチャンスが広がりそうだ」と期待する。

宮城県富谷市の県動物愛護センターで保護されている猫

宮城県が開設した、保護された犬猫と新たな飼い主をつなぐマッチングサイト「みやぎわんにゃん家族むすび」