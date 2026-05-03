ティッシュ箱の上でのんびりくつろぐ猫ちゃん。一見ほほえましい光景ですが、よく見ると……？猫ちゃんの行動は飼い主さんを困らせる事態へと発展。「いつかティッシュ箱に入れる日を夢見ているんだと思います」「お家の猫ちゃんあるあるですね」といった声が上がり、61万再生を記録しました。

【動画：ティッシュ箱の上で『くつろぐ猫』→毛をかき分けてみると…可愛すぎる『まさかの状態』】

ティッシュ箱が大好き

Instagramアカウント「runa（@runa_5776）」に投稿されたのは、もうすぐ2歳になるルナちゃんの不思議な行動です。ティッシュ箱の上でくつろぐのが大好きだというルナちゃん、この日もいつも通りティッシュ箱の上にどっしりと乗っかっていたんだとか。

ふわふわボリュームたっぷりな毛並みが箱の上に乗っかり、なんともかわいらしい光景なのですが……飼い主さんは嫌な予感がし、ルナちゃんの毛をかき分けてみたそうです。

箱の中に入ろうとしている？

もふもふの毛をそっとかき分けてみたところ、ルナちゃん、ティッシュの取り出し口に手をすっぽりと突っ込んでいたんだとか。「その手、トイレの砂をかいた手だよね？」と困惑気味の飼い主さん。

実は飼い主さん、花粉症のピーク真っ只中で、ティッシュのヘビーユーザー。手を突っ込むのはやめてほしいので、飼い主さんはルナちゃんの手を引き抜いたそうです。しかし、不満げな表情を見せて再び手を突っ込むルナちゃん……。

ティッシュ箱を増やした結果

この様子を見たユーザーからは、「そのティッシュ箱は猫専用にして、人間用を別に用意してみては？」という声がちらほら寄せられました。そこで飼い主さんは、後日、ティッシュ箱を2つに増やした動画を投稿しました。

さて、その結果はというと……なんとルナちゃん、2つの箱を両方とも独占！器用に2つの箱にまたがって体を乗せ、1つは枕代わりにしてくつろぐ姿が映っていたのだそうです。その堂々たる佇まいに、「こなれ感が出てる」と評するコメントも。結局、どちらの箱もルナちゃんに取られてしまったみたいです。3つ目の箱は、登場するのでしょうか……！？

ルナちゃんがティッシュ箱に手を突っ込む投稿は1.7万いいねを集め、「猫様が踏んだティッシュなら鼻かめます」「めちゃくちゃ不満そうに権利主張してて可愛い」「うちのコもやります」「ティッシュの箱をひっくり返して置いてるお宅を知ってます」などのコメントで盛り上がりました。

Instagramアカウント「runa」では、ツンデレなルナちゃんのかわいい日常が公開されています。ルナちゃんのマイペースな魅力が気になる方は、ぜひのぞいてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「runa」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。