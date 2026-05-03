◇春季高校野球静岡県大会▽準決勝 浜松商５―４日大三島（２日・しずてつスタジアム草薙）

春季静岡県大会の準決勝が行われ、決勝に進出した知徳と浜松商が東海大会（２３日開幕・愛知県内）の出場権を獲得した。知徳は４季連続県大会制覇を狙う聖隷クリストファーの１５０キロ左腕・高部陸（３年）を攻略し、初Ｖに王手をかけた。３回に１番・高橋舵真遊撃手（３年）が２ランを放つなど序盤に３点を奪い、投げてはエース・渡辺大地（３年）が１失点完投で逃げ切った。浜松商は日大三島を５―４で破り、２０１９年以来のＶにあと１勝と迫った。決勝と３位決定戦は、３日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

勝負の流れは簡単には渡さない。３―３の同点にされた直後の８回無死、浜松商の２番・山内瑛太三塁手（３年）が、右翼越えに価値ある一発だ。甘く入ったスライダーを見逃さなかった。「追いつかれたのでなんとか塁に出たかった。（外野手の頭を）越えるとは思ったけど、入るとは思わなかった」と、はにかんだ。

昨夏までは１番だったが、新チームになってからは主に、３番を任されていた。今春、戸塚和也監督（５２）は「打てる２番」として起用。「チャンスを広げられる打順だし、自分ではしっくり来ている」と山内。東海切符の懸かった大一番で公式戦初弾を放った。

浜商伝統の粘りは健在だ。３試合連続１点差のゲームを制して、優勝した２０１９年以来、７年ぶりに決勝進出を果たした。指揮官は「接戦を勝って自信になっている。追いつかれても慌てなくなった」と、教え子たちの成長に目を細める。８度目の春の県王者まであと１勝だ。（塩沢 武士）