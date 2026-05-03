北日本に歓喜をもたらすべく、「北海道・東北バルペックス」の監督として屋敷伸之九段（54）が『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』の陣頭指揮を執る。5月9日には、チームメンバーを決める注目のドラフト会議が放送される。

【映像】「想像もつかない」ドラフトに頭を悩ませる一部始終

本大会は、『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の2つの遺伝子を引き継ぐ新たな棋戦だ。5人1組、地域を背負う8つのチームが日本一をかけ戦う。監督は4人の棋士を2段階のドラフトで指名。第1段階の「地域ドラフト」では所属地域から2名、第2段階の「オープンドラフト」では残されたすべての棋士から2名を指名する。さらに監督たちの協議により「監督協定」を採用し、タイトルホルダーとA級棋士は地域ドラフトでは指名できず、オープンドラフトで指名権を争う。これにより、全チームにトップ棋士を指名する権利が発生する、かつてないドラマチックな展開が予想される。

今大会から大きく変わったドラフトのルールについて、屋敷九段は「私自身も選ぶ側としては初めての経験ですので、どのような感じになるのかちょっと想像もつかない」と率直な思いを吐露。それでも「その辺も踏まえてファンの皆様や視聴者の皆様に楽しんでいただけるような感じでやっていきたい」と前を向く。

チームの骨格となる地域ドラフトの構想については、ある程度の青写真を描いている。「イメージは考えてますね。今までとそんなに変わらないような感じでいこうかなとは考えてますね」と、これまでの良い流れを踏襲する姿勢を見せた。

一方で、同地域は協定棋士（タイトルホルダーとA級棋士）がいないという特殊な事情を抱える。「協定棋士がかなり多く在籍する他地域、その辺を中心に狙っていきたいかなと思ってますね」とオープン枠での実力者獲得を示唆しつつ、「他の監督の皆さんの意向もありますので、ちょっと考えて選んでいこうかな」と冷静に戦略を練る。

チーム名「北海道・東北バルペックス」には熱い思いが込められている。ラテン語で“キツネ”を意味する「Vulpes」と“頂点”の「Apex」を合体させた造語で、“キタキツネのような賢さで頂点を目指す”。「冷静沈着に頂点を」と語り、「サポーターの皆さんもたくさんいらっしゃるので、その時に応援しやすいという名前も考えつつ選ばせていただきました」とファンへの気遣いも見せた。

「まずは予選を戦っていくんですけど、そこでの一勝を目標にということと、あとは予選通過につながっていければいいかなと思います」と堅実な目標を掲げる屋敷九段。新たなオープンドラフトという舞台で、5月9日にどのような陣容を整えるのか注目が集まる。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月下旬から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）