『スーパーヒーロー夏祭り 2026』開催決定 『ゼッツ』『超ギャバン』に加え『ゴジュウジャー』も登場
東京ドームシティプリズムホールにヒーローが大集結する『Wヒーロー夏祭り』が『スーパーヒーロー夏祭り 2026』と名前を変えて、開催されることが決定した。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case33「現る」予告
「仮面ライダー」「スーパー戦隊」、そして「PROJECT R.E.D.』のヒーローがさまざまなプログラムで登場。期間も8月1日から8月12日と、12日間というボリュームとなる。
例年、歴代のヒーローが集結し、盛り上がりを見せる本イベント。今年も現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』、そして今年2月に終了し、1年間の放送を終えた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の出演に加え、豪華ヒーローがそろい踏みで目の前に颯爽と現れる。
目の前で体感できるアクションショー、そしてヒーロー達によるダンスショーや、夏祭りの風物詩“和太鼓”を使ったプログラムは今年も開催予定。歴代人気の各プログラムがパワーアップして展開予定となる。詳細は後日解禁となる。
大復活したヒーローたちの活気はじける夏祭りは必見だ。チケット情報は6月に解禁予定となっている。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case33「現る」予告
「仮面ライダー」「スーパー戦隊」、そして「PROJECT R.E.D.』のヒーローがさまざまなプログラムで登場。期間も8月1日から8月12日と、12日間というボリュームとなる。
例年、歴代のヒーローが集結し、盛り上がりを見せる本イベント。今年も現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』、そして今年2月に終了し、1年間の放送を終えた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の出演に加え、豪華ヒーローがそろい踏みで目の前に颯爽と現れる。
目の前で体感できるアクションショー、そしてヒーロー達によるダンスショーや、夏祭りの風物詩“和太鼓”を使ったプログラムは今年も開催予定。歴代人気の各プログラムがパワーアップして展開予定となる。詳細は後日解禁となる。
大復活したヒーローたちの活気はじける夏祭りは必見だ。チケット情報は6月に解禁予定となっている。