韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第1話にて、ミニスカートのワンピース姿で登場したクァク・ミンギョンが大きな注目を集めた 。

【映像】美脚スラリ！透け感たっぷりなミニワンピース姿の美女

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感を呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4では、ソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行される。

清楚系な黒髪ロングにデコルテが大胆に開いた透け感たっぷりなミニワンピース＆白の靴下で登場したミンギョンが4人目の入居者としてリビングに姿を見せると、スタジオMC陣からは「おっと！」「かわいい！」「アイドルっぽい感じ」と感嘆の声が上がった。

先に席についていた男性陣は彼女を見た瞬間に立ち上がり動きを止める様子が映し出されると、スタジオは「気まずそう」「一瞬止まった」と、二人の間に漂う異変を敏感に察知していた。

あまりに華やかな登場に女性メンバーも「ミンギョンさんが来たら花が舞うような感じで明るくなりました」と彼女の魅力を語る一方で、「彼女はライバルなので、私とは違う魅力を持っていますように」と早くも恋の火花を散らせていた 。