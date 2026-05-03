寝室に飼い主さんの様子を見に来た柴犬の「ツンデレすぎる態度」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で10万8000回再生を突破し、「たまんないですｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんを寝かしつけた後、寝室まで様子を見に来た犬→『おいで』と言うと…まさかの『ツンデレすぎる展開』】

飼い主さんの様子を見に、寝室へ

TikTokアカウント「shibaten2016」に投稿されたのは、飼い主さんが赤ちゃんを寝かしつけた後、寝室に様子を見にやって来た柴犬「幹雄」くんのお姿。飼い主さんは小さな声で、「みきくん、おいでよ」と声をかけてみます。

チラリと飼い主さんの方を見る幹雄くんですが、動く気配はなさそう。「おいで！」と必死に呼ばれて悩み抜いた結果、幹雄くんはほんの少しだけ飼い主さんのいるベッドへ近づいたんだそう。

ツンデレ→神対応！

「ハグさせてください」と懇願する飼い主さんの姿をじっと見ていた幹雄くんですが、プイッと逆を向いて部屋を出ていってしまいます。悲しむ飼い主さんでしたが、次の瞬間、幹雄くんは寝室に入りベッドに飛び乗ってきたんだとか。

思わず「きたっ」と色めき立ってしまう飼い主さんを、笑顔で見つめる幹雄くん。「ハグしていいですか」としっかり確認してから、飼い主さんは念願のハグ。見ているこちらにまで幸せが伝わってきます。

大喜びの飼い主さん

「ハグさせてくれてありがとね」という飼い主さんの言葉に、心なしか得意げな表情の幹雄くん。幹雄くんの「柴距離」からの優しさに、飼い主さんはたっぷりと癒されたようです…！

最後は飼い主さんに思い切りナデナデしてもらった幹雄くん。幹雄くんの見事なツンデレからの「神対応」は、多くの人をキュンとさせることとなったのでした。

投稿には「たまんないですｗ」「可愛すぎる」「1回どっかいくの柴すぎて草」「柴距離発動の瞬間ｗ」「助走つけたんかな」「わかりみしかない」といったコメントが寄せられています。

幹雄くんの愉快な日常は、TikTokアカウント「shibaten2016」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibaten2016」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。