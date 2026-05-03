いいアイデアを出そうと頭をひねるほど、ドツボにハマったことはないだろうか？実は、ひらめきは脳がゆるんだ状態の時に生まれる。バッハやベートーヴェン、哲学者のカントも実践していた、創造力を高める習慣を脳の専門医が教える。※本稿は、脳神経外科医の菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。

ぼーっとしている時間が

創造性を育んでいく

脳内のアーティストこと「デフォルト・モード・ネットワーク（DMN）（注1）」（編集部注／脳内にある4つの機能のうちの1つ。主に内省を担当し、自己理解・他者理解・創造などを担う）は、何かに集中しているときには活動が抑えられ、反対に「何もしていないとき」「ぼーっとしているとき」に活発になる脳内のネットワークです。

DMNが担当するのは、一言で言えば「自分という物語」の編集。具体的には、次のような作業を日々行っています。

・自己認識：自分とはどういう人間かを確認する

・他者理解：自分の経験に照らし合わせて、相手の気持ちを推し量る

・記憶の整理：自分はこれまでどんな経験をしてきたかを振り返る

・未来予測：自分の経験をもとに「これからどうなるか」を想像する

徹底した「自分視点」です。DMNが扱うのは単なる事実ではありません。「自分にとってどんな意味を持つのか」を深掘りした結果生まれてくる、自分らしいものの見方です。つまり、DMNの働きは「自分の心」そのものだといえるのです。

（注1）DMNは脳疲労の原因とされがちですが、自己理解や創造性に不可欠です。

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