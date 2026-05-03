「カージナルス−ドジャース」（２日、セントルイス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、立ち上がりに２イニング連続のピンチを空振り三振で切り抜けた。しかし三回、ボール先行の展開から３点を失った。３回を投げ終えた時点で球数は７３球と苦しいピッチングになったが、四回以降は立て直して初めて６回を投げきった。

この日はスミスと今季２度目のバッテリーを組んだ。先頭を素早く追い込んで高めのフォーシームで中飛に打ち取った佐々木。続くヘレーラも９７マイルで押し込んでの二ゴロに仕留めた。

しかしバールソンにはカウント３ボールに。フルカウントまで立て直したものの、最後は四球で歩かせた。４番・ウォーカーには二遊間を破られる中前打。一、二塁のピンチを背負うと、ゴーマンは２球で追い込み、粘られたが最後は高めのフォーシームで空振り三振に斬った。

二回はウィンを２球で三ゴロに打ち取り、続くチャーチは１球で三邪飛。ウリアスには死球を与え、スコットも四球で歩かせた。２イニング連続のピンチを招いたが、ウェザーホルトを空振り三振に斬ってスコアボードにゼロをともした。

だが三回、先頭のヘレーラにボールが先行した末に左翼線二塁打を浴びると、続くバールソンにもカウント２ボールからのフォーシームを捉えられ一塁線を破られる適時二塁打を浴びた。これでドジャースは４試合連続で先制点を失った。

さらに続くウォーカーにはカウント２ストライクからのスプリットが抜けてしまい、左翼席へ弾丸ライナーで２ランをたたきこまれた。四回はこの試合初めての三者凡退に抑えた。

五回も球数少なく三者凡退に仕留めた佐々木。六回のマウンドに上がり先頭を打ち取って今季最長イニングとすると、チャーチには粘られて球数が１００球に到達。二ゴロに打ち取ると、ウリアスも打ち取って初めて６回を投げきった。

佐々木はここまで５試合に先発し１勝２敗、防御率６・３５。前回登板となった４月２５日のカブス戦では六回途中４失点ながら打線の援護に助けられて今季初勝利をマークしていた。チームは今季初の３連敗を喫しており、右腕に連敗ストッパーとして期待がかかる。