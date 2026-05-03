飛行機や電車といった“逃げ場のない密室空間”では、ほんの小さな迷惑行為が、大きなトラブルに発展することがあります。

弁護士ドットコムニュースには、読者から移動中のさまざまな体験談が寄せられました。車内マナーの悪化、機内でのセクハラ被害、運営側の対応への不満──。

ゴールデンウィークの大型移動シーズン、公共交通機関をめぐるリアルな声を紹介します。

●毛布の下から太ももを…「飛行機にも女性専用シートを」

特に深刻なのが、機内での卑劣なセクハラ被害です。

「数年前、友だちから聞いた話です。シンガポールから一時帰国した際、三姉妹（小学生〜高校生）がエコノミー席に並んで座っていました。そのうち長女の隣に、別の家族の父親らしき男性が座りました。

三姉妹は毛布を足にかけて寝ていたのですが、違和感を覚えた長女が目を覚ますと、毛布の下から太ももを触られていたそうです。怖くて何もできずにいたらしく、その男性は何事もなかったように飛行機を降りていったそうです。

搭乗した便名や座席番号を航空会社に伝えたものの、『現行犯ではない』として、まったく取り合ってもらえなかったそうです。せめて飛行機にも女性専用シートを作ってほしいです」（大阪府・50代女性）

●スマホの音漏れ、靴脱ぎ、香害…車内ストレス募る

周囲への配慮を欠いた行動への不満も数多く寄せられています。

「海外から帰国した際、エコノミー席で前の人が限界までリクライニングをしてきて、食事もままならないほど狭くなりました。せめて一言声をかけてリクライニングをするべきです。自分勝手な行動は周囲に迷惑をかけます」（大阪府吹田市・60代男性）

「新幹線で、外国人観光客がスマホで音を出しながら聴いていてうるさかった。車掌では手に負えないなら、ガタイの良い警備員を巡回させて、ルールやマナー違反をしたら、強制的に下車させるぐらいしないとダメだと思う」（関東・50代男性）

「新幹線や飛行機で靴を脱がれるのが嫌です。あと、飛行機は香害から逃げられないので辛いです」（年代・性別・地域不明）

駅構内でのトラブルをうったえる声もありました。

「駅のエスカレーターで、歩きながらぶつかってくる人に『歩かないで』と注意したら、因縁をつけられ、執拗に絡まれて暴力沙汰寸前になりました。なぜ注意されると逆ギレするのか。日本社会が荒んできたと思います」（神奈川県横浜市・60代男性）

マナー違反を注意すること自体が危険を伴う──。そんな現状に危機感を抱く人も少なくないようです。

●「新幹線でかつて売られていたお茶が熱すぎた」

一方で、どこか懐かしさを感じさせる体験談も寄せられました。

「かつて新幹線で売られていたポリパックのお茶が熱すぎて、なかなか冷めるまで飲めなかったことや、アイスクリームがキンキンに冷えて硬かったため食べられるまで時間がかかったことがあります」（関西・40代男性）

快適な移動環境は、乗客一人ひとりのモラルと、事業者側の適切な対応という“両輪”があってこそ成り立つものです。

ゴールデンウィークで公共交通機関の利用が増える今だからこそ、あらためて「移動中のマナー」を見直す機会なのかもしれません。