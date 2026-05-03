開催：2026.5.3

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 6 - 14 [ガーディアンズ]

MLBの試合が3日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 2-0 CLE

3回表、8番 オースティン・ヘッジズ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 ATH 2-1 CLE

4回裏、7番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-1 CLE

5回表、1番 スティーブン・クワン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATH 3-2 CLE、3番 ホセ・ラミレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATH 3-4 CLE、4番 リース・ホスキンス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 ATH 3-5 CLE

5回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 4-5 CLE

6回表、6番 デービッド・フライ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 ATH 4-6 CLE

6回裏、7番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってライトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 5-6 CLE

7回表、6番 デービッド・フライ カウント3-1から押し出しの四球でガーディアンズ得点 ATH 5-7 CLE、7番 トラビス・バザナ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATH 5-9 CLE

8回表、4番 カイル・マンザード 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでガーディアンズ得点 ATH 5-12 CLE

8回裏、1番 ニック・カーツ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 6-12 CLE

9回表、9番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATH 6-13 CLE、1番 スティーブン・クワン 3球目を打ってサードゴロ 5-6-3のダブルプレイでガーディアンズ得点 ATH 6-14 CLE

試合は6対14でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 08:08:12 更新