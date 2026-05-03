開催：2026.5.3

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 3 - 6 [アストロズ]

MLBの試合が3日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとアストロズが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

1回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BOS 0-1 HOU

4回表、7番 ブライス・マシューズ 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでアストロズ得点 BOS 0-4 HOU、1番 カルロス・コレア 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BOS 0-5 HOU

5回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 BOS 0-6 HOU

5回裏、2番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 1-6 HOU

7回裏、4番 ウィルヤー・アブレイユ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-6 HOU、5番 トレバー・ストーリー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 3-6 HOU

試合は3対6でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで2勝2敗0S。アストロズのキングにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で0打数、0安打、0打点、打率は.265となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 08:11:41 更新