開催：2026.5.3

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 17 - 7 [レッズ]

MLBの試合が3日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。

パイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキ、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。

1回表、5番 ネート・ロー 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PIT 0-2 CIN

1回裏、2番 ブランドン・ロー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-2 CIN、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-2 CIN、5番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 3-2 CIN、6番 マルセル・オズナ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 4-2 CIN、8番 コナー・グリフィン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 5-2 CIN

2回表、7番 ウィル・ベンソン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 PIT 5-3 CIN

2回裏、5番 ニコラス・ゴンザレス カウント3-0から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 6-3 CIN、6番 マルセル・オズナ カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 7-3 CIN、7番 スペンサー・ホルウィッツ カウント3-0から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 8-3 CIN、8番 コナー・グリフィン カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 9-3 CIN、9番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 10-3 CIN

4回裏、1番 オニール・クルーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 11-3 CIN、3番 ブライアン・レイノルズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 12-3 CIN、4番 ライアン・オハーン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 14-3 CIN、7番 スペンサー・ホルウィッツ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 15-3 CIN

5回表、5番 ネート・ロー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 15-4 CIN

6回表、2番 ジェフリー・ブルデー 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 PIT 15-6 CIN

8回表、9番 ケブライアン・ヘイズ 初球を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでレッズ得点 PIT 15-7 CIN

8回裏、6番 マルセル・オズナ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 16-7 CIN、7番 スペンサー・ホルウィッツ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 17-7 CIN

試合は17対7でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレッズのレット・ラウダーで、ここまで3勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 08:18:14 更新